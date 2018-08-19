ظريف في ذكري انقلاب 19 أغسطس 1953: الانقلاب لن يتكرر

طهران/ 19 آب / اغسطس/ ارنا - في تغريدة علي تويتر كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن 'مجموعة العمل' الأمريكية، ترغب من خلال الضغط وبث الاكاذيب والخداع والتضليل، تكرار الانقلاب الذي حدث في 19 أغسطس 1953.

وكتب ظريف أنه قبل 65 سنة، وفي هذا اليوم، أطاحت اميركا بالحكومة الوطنية المنتخبة للراحل الدكتور مصدق، وأعادت تأسيس النظام الاستبدادي، وجعلت الشعب الإيراني لمدة 25 سنة تحت هيمنتها . والآن، تأمل 'مجموعة العمل' في ذلك البلد، من خلال الضغط والكذب والخداع والتضليل الي تكرار نفس السيناريو. هذا الانقلاب لن يتكرر أبدا.
و شكلت وزارة الخارجية الامريكية مؤخرا مجموعة تسمي مجموعة العمل الإيرانية. الغرض من تشكيل هذه المجموعة هو تنسيق وتنفيذ سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران بهدف تغيير سلوك الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسب زعم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.
وقد وصف بريان هوك، رئيس المجموعة، تزامن تشكيل هذه المجموعة عشية ذكري انقلاب 19 أغسطس بانه امر عرضي .
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ظريف في ذكري انقلاب 19 أغسطس 1953: الانقلاب لن يتكرر

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