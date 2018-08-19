السفير الإيراني: التجارة بين إيران وكازاخستان زادت بنسبة 70٪

طهران/ 19 آب/ اغسطس/ ارنا - أعلن السفير الإيراني في استانه اليوم السبت خلال لقائه رئيس وزراء كازاخستان، عن زيادة بنسبة 70 بالمائة في التبادل التجاري بين إيران وكازاخستان في الأشهر الستة الأولي من هذا العام.

وأفاد الموقع الخبري لرئيس وزراء كازاخستان، إن السفير الإيراني 'مجتبي دميرتشي لو' صرح خلال لقائه رئيس وزراء كازاخستان 'بخيتجان سغينتايف' بان التبادل المالي التجاري بين طهران واستانه سجل زيادة بنسبة 70 بالمائة من كانون الثاني/ يناير الي حزيران/ يونيو 2018.
و ناقش الجانبان مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك مواصلة تطوير التعاون الشامل سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والصناعة والسلع والنقل بين البلدين.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر أيضا عن آفاق تطوير التعاون بشأن استخدام الرواسب الجوفية والزراعة.
من جانبه قال السفير 'دميرتشي لو' الذي سيحل محله في وقت قريب السفير 'مجيد صمد زاده صابر'، إنه بما أن كازاخستان تعتبر الآن دولة رائدة في منطقة أوراسيا ، فإن قادة طهران يوليون اهتماما خاصا لتعاون إيران مع كازاخستان.
وصرح بانه قد تم إحراز تقدم كبير في العلاقات بين البلدين علي مدي الأشهر الستة الماضية، حيث كان الجانبان يحاولان القيام بأعمال كبيرة لتهيئة الظروف المناسبة لتطوير مناخ التعاون الاقتصادي بين البلدين.
و بلغ المؤشر التجاري بين كازاخستان وإيران 251.4 مليون دولار في الفترة من يناير إلي مايو 2018 بارتفاع من 41.7٪ ، اكثر من نفس الفترة من عام 2017 والذي كان 177.4 مليون دولار.
ووفقا للتقرير، ارتفعت صادرات كازاخستان إلي إيران بنسبة 36.1٪ إلي 207.2 مليون دولار في الفترة بين يناير ومايو 2018 وفقا للتقرير.
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اقتصاد

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التبادل التجاري

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السفير الإيراني: التجارة بين إيران وكازاخستان زادت بنسبة 70٪

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