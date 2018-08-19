لاأثر لحظر ترامب علي العلاقات الايرانية واقليم كردستان العراق

وأضاف رباتي وهو يتحدث للصحفيين بأنّ العلاقات التجارية بين ايران واقليم كردستان العراق ستتواصل بغض النظر عمّا تتخذه واشنطن من إجراءات مستدلاً بذلك بالنمو الذي شهدته هذه العلاقات في الآونة الأخيرة.

وعن الشائعات المنتشرة حول إغلاق المعابر الحدودية بين ايران والاقليم، نفي رباتي هذه الإشاعات وقال: لايوجد أيّ قرار مُتّخَذ بشأن إغلاق معابر أو حدود بين الجانبين.

كما أكّد هذا المسؤول الكردي العراقي علي عدم تسرُّب الحظر الامريكي الي التبادل التجاري بين ايران وكردستان العراق لافتاً الي أنّ الاقليم هو الجانب المنتفع من هذا التبادل.

وتربط ايران باقليم كردستان العراق 3 معابر حدودية رسمية دولية تتيح نقل السلع بين الجانبين يومياً.

وأدلي «طه ياسين» وهو صحفي كردي عراقي لمراسلنا في اقليم كردستان العراق بتصريح قال فيه: يتوجب علي العراق بأكمله أن يتخذ الحيطة والحذر حيال قراراته بشأن حظر ترامب المفروض ضد ايران لأنّ هذا القرار مجرد قرار سياسي أمريكي إتخذه ترامب بنفسه قد يتغيّر لأيّ سبب وليس قراراً دولياً.

وشدّد ياسين علي أنّ اقليم كردستان العراق هو الذي سيتضرر عند إتباعه الحظر المفروض من جانب ترامب بسبب إتساع نطاق التعاون والتبادل التجاري بين الاقليم وايران.

انتهي** ع ج** 1718

