رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

لم يطرح تعيين حدود البحر في معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين

طهران/ 19 آب / اغسطس/ ارنا - قال رئيس مجلس الشوري الإسلامي علي لاريجاني، إن معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين لا تتعلق بحدود هذا البحر، ولكنها تتعلق بظروفه العسكرية والبيئية.

و أكد لاريجاني في معرض رده علي إبلاغ بعض النواب حول النظام القانوني لبحر قزوين : حسب علمي، لا يتعلق الأمر بتعيين حدود البحر، بل بالأوضاع العسكرية والبيئية لبحر قزوين ومن هذا القبيل.
وأضاف أنه يجب اتخاذ خطوات قانونية في هذا الشأن، ويجب تقديم الاتفاقية إلي البرلمان، ويعد توقيع الوزراء ذوي الصلة الدعامة الأولي للاتفاقية، وينبغي مناقشة مشروع القانون في مجلس الشوري الإسلامي.
كما أعلن النائب تقي كبيري، وهو ممثل أهالي خوي، في نقطة نظام، إنه في الأسبوع الماضي تم انتهاك حجاب بعض السيدات الايرانيات في مطار جورجيا، معربا عن إدانته لهذا الحادث، داعيا وزارة الخارجية الي استدعاء السفير الجورجي وتقديم احتجاج بهذا الشان.
وأضاف: من الضروري أن يتدخل البرلمان بهذا الشان حتي لا نشهد تكرار مثل هذه التصرفات غير الدبلوماسية.
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علي لاريجاني

تحديد حدود بحر قزوين

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لم يطرح تعيين حدود البحر في معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين

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