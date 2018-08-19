انتشار الأمراض الجلدية في سجن صغار السن بالبحرين

طهران/19اب/اغسطس/ارنا- أكدت مصادر شيوع الأمراض الجلدية علي نطاق واسع في سجن جو المركزي البحريني ، قسم السجناء الصغار، الملحق بسجن الحوض الجاف.

وذكرت مصادر من داخل السجن أن السجناء في قسم صغار السن، وتحديدا مبني 17 عنبر رقم واحد، اضطروا لارتداء ملابس خاصة للحد من انتشار مرض الحساسية الذي أخذ في الاتساع بين السجناء وخاصة “بعد إهمال إدارة السجن لعلاج المعتقلين، ورفض احتياجاتهم الصحية”، بحسب المصادر.
ورفضت إدارة السجن السماح بتوفير اللوازم الصحية للسجناء، وأغلقت الزنازن و”الفتحات” في أبوابها، ولم تسمح بالخروج منها لساعات مناسبة خلال اليوم الواحد، كما امتنعت الإدارة عن نقل معتقلين استشرت فيهم الأمراض الجلدية؛ إلي العيادة أو المستشفي واتهمتهم بـ”الكذب”!
وشكي السجناء من تعمُّد إدارة السجن عدم نقل المعتقلين إلي مواعيدهم الطبية في مستشفي وزارة الداخلية (القلعة)، بحجة “عدم مناسبة الوضع الأمني”، أو “عدم توفر وسائل نقل”.
وتسود سجون البحرين انتهاكات واسعة وحرمان ممنهج من أبسط الحقوق، بما في ذلك حق العلاج والتعليم والزياة العائلية، ونشر السجناء رسائل وشكاوي عديدة وثقوا فيها هذه الانتهاكات التي أكدوا بأنها “ذات طابع انتقامي”، كما وثقوا أسماء الضباط والمرتزقة الأجانب والمجنسين الذين تورطوا في التعذيب الجسدي والنفسي داخل السجون.
المصدر: البحرين اليوم
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انتشار الأمراض الجلدية في سجن صغار السن بالبحرين

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