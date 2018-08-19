المنافسات العالمية الدولية:

انتصار فريق كرة السلة الايراني للمعاقين علي نظيره الالماني

طهران/19/آب/اغسطس/إرنا – أحرز المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة للمعاقين فوزاً علي نظيره الالماني المستضيف في إطار منافسات كرة السلة العالمية للمعاقين.

وتقام هذه المسابقات في مدينة هامبورغ الالمانية حيث تغلب المنتخب الوطني الايراني للمعاقين في اولي منافسة له فيها علي نظيره الالماني بنتيجة 67 مقابل 63 انتهي الشوط الاول بفوز ايراني بنتيجة 23 مقابل 19 والثاني 15 مقابل 11 والثالث 15 للكل وانتهي الشوط الرابع بفوز ايراني ساحق بنتيجة 18 مقابل 14.
وسيلتقي غداً الاثنين المنتخب الوطني الايراني المنختب المغربي بطل القارة السمراء عند الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي.
علماً بأنّ منتخبات المانيا والمغرب وكندا تشارك ايران في المجموعة A وستستمر هذه المنافسات حتي 28 آب/اغسطس 2018.
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انتصار فريق كرة السلة الايراني للمعاقين علي نظيره الالماني

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