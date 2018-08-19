كاتب امريكي: نرتكب جرائم حرب في اليمن ولا نعرف حتي لماذا ؟

بغداد/19 اب/اغسطس/ارنا- انتقد الكاتب الامريكي 'ميكا زينكو' بشدة دور بلاده في حرب السعودية ضد اليمن والجرائم التي ترتكب وقتل الابرياء في هذا البلد والتي كان اخرها قيام الطائرات السعودية ، باستخدام الذخيرة الأمريكية ، بقصف حافلة مدرسية قاتلة العشرات من أطفال المدارس اليمنيين، مشددا لقد حان الوقت للتخلص التدريجي من دعم أميركا للمكوِّن السعودي في هذه الحرب.

وذكرت قناة 'الإباء' الفضائية العراقية نقلا عن صحيفة 'فورين بوليسي' الأمريكية والتي نشرت مقالا للكاتب الامريكي 'ميكا زينكو'، قوله 'لقد أمضت الولايات المتحدة وقتاً أطول بكثير في طمس دورها في الحرب التي قادتها السعودية في اليمن وأكثر من شرح أي سبب منطقي لها, لقد كان ينبغي علي الحكومة الأمريكية أن تتوقف عن توفير الدعم العسكري المباشر للحملة الجوية بقيادة السعودية في اليمن'
واضاف زينكو 'تتبعت نتائج محتومة لا مفر منها تمثلت في سلسلة من جرائم الحرب اخرها ما ارتكب في نهاية الأسبوع الماضي ، حيث قامت الطائرات السعودية ، باستخدام الذخيرة الأمريكية ، بقصف حافلة مدرسية قاتلة العشرات من أطفال المدارس اليمنيين ولم يتحدث الرئيس دونالد ترامب أو وزير الخارجية مايك بومبيو علنا عن هذه المذبحة الأخيرة'.
واكد الكاتب الامريكي 'لقد شاركت الولايات المتحدة مباشرة في الحرب علي اليمن منذ 25من آذار/مارس 2015 ، ولم يمنع دعمها قتل الأبرياء. لقد حان الوقت للتخلص التدريجي من دعم أميركا للمكوِّن السعودي في هذه الحرب ، والأهم من ذلك ، عدم اللجوء إلي الحرب مرة أخري ، أو دعم حروب الآخرين ، دون غرض أو هدف'.
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كاتب امريكي: نرتكب جرائم حرب في اليمن ولا نعرف حتي لماذا ؟

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