الرامیة الهة احمدی تقدمت البعثة الریاضیة الایرانیة فی مراسم افتتاح الالعاب الاسیویة

وحضر مراسم الافتتاح الرئیس الاندونیسی جوكو ویدودو ورئیس اللجنة الاولمبیة الاسیویة الشیخ احمد الفهد الصباح ومن ایران رئیس اللجنة الاولمبیة الوطنیة رضا صالحی امیری.

وتضم البعثة الریاضیة الایرانیة 378 لاعبا ولاعبة (280 لاعبا و 98 لاعبة) یشاركون فی 38 لعبة ریاضیة، فضلا عن طاقم الاداریین والمدربین 193 والحكام 30 ورؤساء الاتحادات الریاضیة 29.

والالعاب التی یشارك فیها الریاضیون الایرانیون هی كالتالی: الدراجات الهوائیة، الرمایة، الرمایة بالقوس والنشاب، التجذیف، الالعاب المائیة (السباحة، الغطس، كرة الماء)، العاب القوي، الفروسیة، الجودو، الجمباز، كرة القدم، كرة المنضدة، الملاكمة، الفنون القتالیة (الجوجیتسو، بنجاك سیلات، كوراش، السامبو)، تسلق الجبال، المصارعة (الحرة والرومانیة)، رفع الاثقال، التایكواندو، الكاراتیه، الووشو، كرة السلة، الكبدی، المبارزة، الكرة الطائرة، كرة الید، الاسكواش، الثلاثیة، سبك تكرا، كرة الریشة، البلراكلایدر.

فیما تشارك السیدات الایرانیات فی العاب: الرمایة بالقوس والنشاب، كرة الریشة، كرة السلة الثلاثیة، الدراجات الهوائیة، الفروسیة، المبارزة، الكبدی، الكاراتیه، الكوراش، الجوجیتسو، الجودو، بنجاك سیلات، السامبو، الووشو، الاسكواش، كرة المنضدة، التایكواندو، العاب القوي، التجذیف، كرة التنس، وتسلق الصخور.

ویشارك فی الدورة التی تنطلق منافساتها الیوم الاحد، اكثر من 11 الف لاعب ولاعبة من 45 دولة الاسیویة.

انتهي ** 2342

