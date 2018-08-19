مشروع توسعة العتبة العلویة ثانی اكبر مشروع فی العالم الاسلامی

ویمتد فناء الصحن من مقام 'زین العابدین (ع)' حتی مرقد الامام علی (ع) وقد تم تصمیمه بحیث ان 60 بالمائة من الزوار یردون المرقد الطاهر منه.

وتبلغ المسافة من مقام 'زین العابدین (ع)' حتي القبة الذهبیة لمرقد امیر المؤمنین (ع) 450 مترا.

ویتم بناء صحن 'الزهراء (س)' بعمارة اسلامیة اصیلة وجمیلة ویستوعب 100 الف زائر بعد اكماله، ومن شانه ایجاد تحول فی مساحة العتبة العلویة.

وكان مشروع توسعة العتبة العلویة قد بدا قبل 8 اعوام من قبل لجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة فی ایران وبمشاركة مهندسین وفنانین ایرانیین بعد المصادقة علیه من قبل دیوان الوقف الشیعی ووزارة البلدیات وسدانة مرقد امیر المؤمنین (ع).

ویعد المشروع الكبیر لتوسعة العتبة العلویة ثانی اكبر مشروع فی العالم الاسلامی بعد المسجد الحرام ویقوم بتنفیذه امهر المهندسین والمصممین والفنانین واساتذة العمارة الاسلامیة الایرانیین ومن المتوقع بعد اكتمال مشروع التوسعة ان تصل مساحة العتبة العلویة الی نحو 20 ضعفا.

وستبلغ مساحة العتبة العلویة ضعفی مساحة المسجد النبوی الشریف و 3 اضعاف مساحة العتبة الرضویة المقدسة فی مدینة مشهد الواقعة شمال شرق ایران.

یذكر ان قائد فیلق 'القدس' التابع للحرس الثوری اللواء قاسم سلیمانی، قام بزیارة تفقدیة لمشروع بناء صحن 'الزهراء (س)' ضمن مشروع توسعة العتبة العلویة المقدسة فی مدینة النجف الاشرف فی العراق والذی یقوم المتخصصون الایرانیون بتنفیذه فی الوقت الحاضر.

وخلال هذه الزیارة التفقدیة، قدم رئیس لجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة حسن بلارك شرحا عن مسیرة تنفیذ المشروع وكیفیة توفیر المواد الانشائیة للمشروع من الصناعات الداخلیة والخصائص الرفاهیة والفنیة للمشروع.

انتهی ** 2342

