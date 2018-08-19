نائب رئيس منظمة التعبئة الشعبية:

التعبئة علي استعداد للمساعدة بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد

قم /18اب/اغسطس/ارنا- اكد نائب رئيس منظمة التعبئة الشعبية العميد محمد حسين سبهر استعداد المنظمة لدعم الحكومة من اجل تحسين الاوضاع الاقتصادية في البلاد متي ما طلبت منها.

وقال العميد سبهر، ان الحرس الثوري والتعبئة يعتبران مساعدة الحكومة من وظائفها في تخطي الضروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.
وبين نائب رئيس منظمة التعبئة الشعبية، ان قوات الحرس الثوري والتعبئة هي من مختلف اطياف الشعب، من اساتذة الجامعات والصناعيين والمهندسين والمعلمين والطلاب مما يجعل مهمتهم في حفظ الجمهورية الاسلامية الايرانية دقيقة وحساسة للغاية.
واعتبر الاقتصاد المقاوم متجذرا في الدين والعقيدة وقال، يجب التعامل مع الاوضاع الاقتصادية علي اساس التنمية المحلية والدراسات العلمية والتنفيذية المقدمة من الخبراء في هذا الشأن لذا علي الجميع في الوزارات والمؤسسات الحكومية بذل قصاري جهدها لتخطي المرحلة الراهنة.
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التعبئة علي استعداد للمساعدة بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد

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التعبئة علي استعداد للمساعدة بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد

نائب رئيس منظمة التعبئة الشعبية:

التعبئة علي استعداد للمساعدة بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد

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