التعبئة علي استعداد للمساعدة بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد

وقال العميد سبهر، ان الحرس الثوري والتعبئة يعتبران مساعدة الحكومة من وظائفها في تخطي الضروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.

وبين نائب رئيس منظمة التعبئة الشعبية، ان قوات الحرس الثوري والتعبئة هي من مختلف اطياف الشعب، من اساتذة الجامعات والصناعيين والمهندسين والمعلمين والطلاب مما يجعل مهمتهم في حفظ الجمهورية الاسلامية الايرانية دقيقة وحساسة للغاية.

واعتبر الاقتصاد المقاوم متجذرا في الدين والعقيدة وقال، يجب التعامل مع الاوضاع الاقتصادية علي اساس التنمية المحلية والدراسات العلمية والتنفيذية المقدمة من الخبراء في هذا الشأن لذا علي الجميع في الوزارات والمؤسسات الحكومية بذل قصاري جهدها لتخطي المرحلة الراهنة.

انتهي**م م** 2342

