السفير الافغاني: العلاقات بين كابول وطهران ماضية نحو التنامي في كافة المجالات

واضاف 'نصير احمدنور' في مراسم الذكري السنوية لاستقلال افغانستان التي اقيمت في السفارة الافغانية في طهران 'نعتز بالاحتفال بذكري استقلال بلادنا في عاصة البلد الشقيق الذي تربطنا معه حدود مشتركة وقواسم ثقافية ولغوية وتاريخية عديدة'.

واوضح ان البلدين عازمان علي الاستمرار في التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف والاقليمي والرد علي التحديات المشتركة.

وقال ان التحدي الاكبر الذي يواجهه البلدان يتمثل في مكافحة التطرف والعنف والارهاب وان البلدين ريادان في التصدي لهذا التهديد الذي تواجهه ايضا جميع دول الجوار وجميع دول المنطقة والعالم

واوضح السفير احمد نور 'ان التعاون الجاد والصادق والشامل لجميع الدول مع افغانستان من شأنه ان يشكل ردا مؤثرا وفاعلا علي هذه التحديات'.

وقال ان الوفاق و التعاون الاقتصادي في المنطقة من شأنه ان يعزز اركان السلام والامن والاستقرار.

انتهي**س.ر

