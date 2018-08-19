جورجيا تنفي نبأ انتهاك حجاب السيدات الايرانيات

موسكو / 18 اب / اغسطس / ارنا – اصدرت وزارة الخارجية الجورجية بيانا اليوم السبت، نفت فيه صحة نبأ انتهاك حجاب السيدات الايرانيات في مطار تبليسي؛ وذلك علي خلفية الاحتجاج الشديد الذي قدمته السفارة الايرانية لدي جورجيا في هذا الخصوص.

وافادت وكالة 'سبوتنيك' الروسية للانباء، ان البيان الصادر عن الخارجية الجورجية تطرق الي موضوع انتهاك حجاب عدد من السيدات الايرانيات في مطار تبليسي؛ معلنا انه 'وفق التحقيق الذي قامت به الجهات الامنية في جمهورية جورجيا لم يحدث هناك اي انتهاك بما فيه انتهاك الحجاب الديني'؛ مضيفا ان الحكومة الجورجية قدّمت نتائج التحقيق في هذا الاطار الي الجانب الايراني.
كما اشارت الخارجية الجورجية في بيانها، بحسب سبوتنيك، الي لقاء مرتقب بين عدد من مسؤولي الوزارة مع السفير الايراني في تبليسي لاستعراض الحادث (انتهاك حجاب السيدات الايرانيات في مطار العاصمة الجورجية).
هذا، وكانت السفارة الايرانية في تبليسي قدمت احتجاجها الشديد الي وزارة الخارجية الجورجية علي خلفية انتهاك حجاب عدد من السيدات الايرانيات خلال التدقيق الامني في مطار المدينة.
جاء ذلك في تصريح ادلي به المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي للصحفيين الخميس الماضي (16 اغسطس 2018)، وذلك في معرض رده علي سؤال حول الانباء التي افادت بانتهاك حجاب السيدات الايرانيات في مطار العاصمة الجورجية خلال عملية التدقيق الامني لمسافري الرحلة المتجهة من تبليسي الي مدينة اصفهان الايرانية.
وقال قاسمي، انه وفي ضوء تقرير لمكتب وزارة الخارجية في اصفهان بناء علي التقرير الذي اعد عبر اتصال السفير الايراني في جورجيا هاتفيا مع عدد من المسافرين في هذه الرحلة، فقد قدمت السفارة الايرانية في تبليسي احتجاجها الشديد الي وزارة الخارجية الجورجية والشرطة الامنية في مطار تبليسي.
واضاف، ان متابعات السفارة الايرانية في تبليسي والدائرة العامة للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية ومكتب ممثلية وزارة الخارجية في اصفهان مستمرة بهذا الصدد، ومن ضمن الاجراءات المتخذة يمكن الاشارة الي ابلاغ احتجاج الدائرة العامة للشؤون القنصلية في الخارجية للسفارة الجورجية في طهران وارسال مذكرة احتجاج من قبل السفارة الايرانية في تبليسي لوزارة الخارجية الجورجية وكذلك الطلب من السفير الجورجي في طهران توضيحا بهذا الصدد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية : كما طُلب من المسؤولين المعنيين الجورجيين متابعة القضية والامتناع عن تكرار مثل هذه التصرفات مع المسافرين الايرانيين؛ 'نامل في ظل مجموعة الاجراءات المتخذة هذه ان تلتزم الشرطة الامنية في مطار تبليسي منتهي الدقة والاهتمام في الحفاظ علي حرمة السيدات المسلمات والحيلولة دون حدوث مثل هذه الامور'.
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جورجيا تنفي نبأ انتهاك حجاب السيدات الايرانيات

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