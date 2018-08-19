اللواء قاسم سلیمانی یتفقد مشروع توسعة العتبة العلویة فی النجف الاشرف

طهران / 18 اب / اغسطس / ارنا – قام قائد قوات فیلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامیة 'اللواء قاسم سلیمانی'، بزیارة المراحل التكمیلیة لمشروع توسعة العتبة العلویة المقدسة فی النجف الاشرف علي ایدی المتخصصین الایرانیین.

وقدم رئیس اللجنة الایرانیة لاعادة اعمار المراقد المقدسة 'حسن بلارك' تقریرا خلال زیارة اللواء سلیمانی، حول تفاصیل عملیة تنفیذ مشروع التوسعة داخل الروضة العلویة المقدسة؛ بما یشمل توفیر مواد البناء، ومبالغ التبرعات المالیة الشعبیة والنفقات المخصصة من هذه المساعدات، والمیزات الرفاهیة والتقنیة لهذا المشروع.
واشار بلارك الي صحن السیدة فاطمة الزهراء (سلام الله علیها) ضمن مشروع توسعة العتبة العلویة المباركة؛ مؤكدا ان هذا الصحن یعتبر اكبر مشروع فی سیاق توسعة المرقد المقدس للامام علی (ع).
واوضح رئیس لجنة اعادة اعمار المراقد المقدسة، ان قسم العبادة والزیارة داخل صحن السیدة الزهراء (س)، یتّسع لمساحة 100 الف متر مربع؛ فضلا عن اقسام الخدمات الصحیة والثقافیة والرفاهیة كالمكتبة والمتحف والقسم الاداری والفندق بمساحة 12 الف متر مربع.
الي ذلك، اثني قائد فیلق القدس خلال زیارته التفقدیة لمشروع توسعة العتبة العلویة المباركة علي جهود كافة العاملین لدي هذا المشروع المبارك.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

فرهنگي

قاسم سلیمانی

النجف الاشرف

العتبة العلویة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اللواء قاسم سلیمانی یتفقد مشروع توسعة العتبة العلویة فی النجف الاشرف

معظم المشاهدات

جهانغیری : الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لیست فی مأزق

جهانغیری : الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لیست فی مأزق

وزير الخارجية الصيني يؤكد علي تطوير التعاون مع ايران

في اتصال هاتفي مع ظريف

وزير الخارجية الصيني يؤكد علي تطوير التعاون مع ايران

ايران تواصل صادرات الكهرباء والغاز الي العراق

سفير ايران لدي بغداد:

ايران تواصل صادرات الكهرباء والغاز الي العراق

ایران وسوریا تتفقان علي التعاون الاقتصادی الاستراتیجی

ایران وسوریا تتفقان علي التعاون الاقتصادی الاستراتیجی

موسكو: التحضیر لارسال الدفعة الثانیة من الوقود النووی الي ایران

موسكو: التحضیر لارسال الدفعة الثانیة من الوقود النووی الي ایران

أحدث الأخبار

السيد نصر الله يستقبل وفداً من أنصار الله

السيد نصر الله يستقبل وفداً من أنصار الله

مسؤول برلماني: السياسات الجديدة للحكومة ستضفي استقرارا نسبيا علي العملة

مسؤول برلماني: السياسات الجديدة للحكومة ستضفي استقرارا نسبيا علي العملة

الرامیة الهة احمدی تقدمت البعثة الریاضیة الایرانیة فی مراسم افتتاح الالعاب الاسیویة

الرامیة الهة احمدی تقدمت البعثة الریاضیة الایرانیة فی مراسم افتتاح الالعاب الاسیویة

مشروع توسعة العتبة العلویة ثانی اكبر مشروع فی العالم الاسلامی

مشروع توسعة العتبة العلویة ثانی اكبر مشروع فی العالم الاسلامی

التعبئة علي استعداد للمساعدة بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد

نائب رئيس منظمة التعبئة الشعبية:

التعبئة علي استعداد للمساعدة بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد

موضوعات مرتبط