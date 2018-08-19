اللواء قاسم سلیمانی یتفقد مشروع توسعة العتبة العلویة فی النجف الاشرف

وقدم رئیس اللجنة الایرانیة لاعادة اعمار المراقد المقدسة 'حسن بلارك' تقریرا خلال زیارة اللواء سلیمانی، حول تفاصیل عملیة تنفیذ مشروع التوسعة داخل الروضة العلویة المقدسة؛ بما یشمل توفیر مواد البناء، ومبالغ التبرعات المالیة الشعبیة والنفقات المخصصة من هذه المساعدات، والمیزات الرفاهیة والتقنیة لهذا المشروع.

واشار بلارك الي صحن السیدة فاطمة الزهراء (سلام الله علیها) ضمن مشروع توسعة العتبة العلویة المباركة؛ مؤكدا ان هذا الصحن یعتبر اكبر مشروع فی سیاق توسعة المرقد المقدس للامام علی (ع).

واوضح رئیس لجنة اعادة اعمار المراقد المقدسة، ان قسم العبادة والزیارة داخل صحن السیدة الزهراء (س)، یتّسع لمساحة 100 الف متر مربع؛ فضلا عن اقسام الخدمات الصحیة والثقافیة والرفاهیة كالمكتبة والمتحف والقسم الاداری والفندق بمساحة 12 الف متر مربع.

الي ذلك، اثني قائد فیلق القدس خلال زیارته التفقدیة لمشروع توسعة العتبة العلویة المباركة علي جهود كافة العاملین لدي هذا المشروع المبارك.

انتهي ** ح ع

