انفجار يستهدف وفد عسكري أمريكي في الرقة السورية

واضافت وسائل الاعلام السورية ان العبوة استهدفت الوفد الاميركي قرب مسجد النور.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا او خسائر مادية، كما لم تتبن أي جهة حتي الان مسؤوليتها عن وقوع التفجير.

انتهي**2018**س.ر

