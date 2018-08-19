انفجار يستهدف وفد عسكري أمريكي في الرقة السورية

طهران/18اب/اغسطس- افادت وسائل اعلام سورية اليوم السبت عن تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور وفد عسكري أمريكي في مدينة الرقة السوريه.

واضافت وسائل الاعلام السورية ان العبوة استهدفت الوفد الاميركي قرب مسجد النور.
ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا او خسائر مادية، كما لم تتبن أي جهة حتي الان مسؤوليتها عن وقوع التفجير.
انتهي**2018**س.ر



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مدينة الرقة السوريه

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انفجار يستهدف وفد عسكري أمريكي في الرقة السورية

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