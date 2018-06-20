مسؤول الماني: اوروبا عازمة علي التعاون مع ايران

وقد التقي علي اكبر صالحي الذي يزور النرويج للمشاركة في اجتماع 'اسلوفروم' ، 'نيلس آنن' وزير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية وبحث معه التعاون بين البلدين.

وقد وصل رئيس منظمة الطاقة النووية يوم امس الاثنين الي النرويج علي رأس وفد للمشاركة في اجتماع اسلوفروم.

كما بحث الجانبان في اللقاء مساعي الاتحاد الاوروبي لمواجهة السياسات العدائية الاميركية ضد خطة العمل المشترك الشاملة وانسحاب اميركا غيرالقانوني من الاتفاق النووي.

ويشارك في اجتماع اسلوفروم مسؤولون من 100 بلد ليبحثوا خلاله السبل الكفيلة باحلال السلام الدولي.

واجتماع اسلوفروم هو اجتماع تشاوري دولي يقام بتعاون وزارة الخارجية النرويجية ومركز الحوار الانساني في سويسرا.

انتهي**س.ر

