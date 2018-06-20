وزیر الاقتصاد السوری : لاعتماد العملة الوطنیة وتاسیس فروع للبنوك الایرانیة فی سوریا

جاء ذلك خلال اللقاء بین وزیر الاقتصاد السوری الیوم الثلاثاء مع النائب الاول لرئیس الجمهوریة اسحاق جهانغیری فی طهران.

وقدم 'الخلیل' فی هذا اللقاء شرحا للوضع الامنی فی سوریا، بالاضافة الي تقریر حول تحریر بعض المناطق من سیطرة الجماعات الارهابیة؛ مصرحا انه مازال هناك بعض الفلول التابعة لهؤلاء الارهابیین متواجدة فی سوریا؛ ومعربا عن امله فی دحرهم والاعلان عن النصر (النهائی) للشعب السوری قریبا.

كما نوّه وزیر الاقتصاد السوری الي محادثاته مع الوزراء الایرانیین بشأن التعاون المشترك بین طهران ودمشق؛ واصفا هذه المحادثات بانها ایجابیة وبناءة؛ ومبینا انه تم خلالها استعراض آلیات تنفیذ عدد من التوافقات السابقة والتی واجهت بعض العقبات؛ وقال ان الاعداد لمسودة الاتفاق الخاص بالتعاون الستراتیجی طویل الامد بین البلدین یمرّ فی مراحله النهائیة حالیا.

وفی الختام اكد الخلیل استعداد بلاده لترسیخ تعاون تجاری واقتصادی ثلاثی بین ایران وسوریا والعراق، بما یشمل ربط الطریق السككی بین الدول الثلاث؛ وبما یصب فی ابرام اتفاقیة تجاریة ثلاثیة بین طهران ودمشق وبغداد.

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