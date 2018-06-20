جهانغيري: إيران ستبقي الي جانب سوريا في مرحلة إعادة البناء

طهران/19 حزيران/يونيو/إرنا- قال النائب الأول لرئيس الجمهورية 'إسحاق جهانغيري'، ان إيران كما كانت الي جانب الحكومة والشعب السوري في مكافحة الجماعات الإرهابية، ستبقي الي جانب سوريا في مرحلة إعادة البناء ايضا.

وهنأ جهانغيري مساء اليوم الثلاثاء، خلال لقائه وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية السوري 'محمد سامر الخليل' بإنتصارات سوريا علي الجماعات الإرهابية بما فيها داعش قال ان هذه الإنتصارات لا تصب في مصلحة شعوب المنطقة فحسب، بل انها لصالح البلدان الأوروبية ايضا من حيث أن هذه البلدان تعاني من الإرهاب هذه الأيام، وينبغي علي هؤلاء أن يثمنوا نضال الشعب السوري ضد الإرهابيين.
كما أشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الي اجراءات الرئيس الأميركي الاخيرة والتي تمثلت بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب الي القدس الشريف وإنسحابه من بعض الإتفاقيات وإنتهاكه ثمة قرارات دولية مصرحا، 'ان هذه الإجراءات ستعود بنتائج سلبية علي أميركا نفسها'.
وفي جانب آخر من حديثه،استنكر جهانغيري الإعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني علي الأراضي السورية.
كما أعلن إستعداد إيران لتوقيع اتفاقية ثلاثية مع سوريا والعراق للتعاون الإقتصادي مشيرا الي المباحثات التي أجريت في هذا المجال مع رئيس الوزراء العراقي، قائلا، ان التعاون الثلاثي بين طهران ودمشق وبغداد من شأنه أن يشكل خطوة هامة لتطوير العلاقات التجارية ثلاثية الأطراف.
وأكد جهانغيري ضرورة إنسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية علي وجه السرعة مشددا، 'لا ينبغي لأي بلد أن يتواجد داخل الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة السورية'.
إنتهي**أ م د**س.ر



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جهانغيري: إيران ستبقي الي جانب سوريا في مرحلة إعادة البناء

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