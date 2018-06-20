جابری انصاری یلتقی عددا من زعماء المعارضة السوریة

وكان جابری انصاری قد وصل امس الاثنین الي جنیف؛ حیث اجري علي مدي امس والیوم (الثلاثاء) محادثات مكثفة ثنائیة ومتعددة الاطراف مع كبار الممثلین الروس والاتراك، والمندوب الخاص للأمین العام للامم المتحدة الخاص الي سوریا.

وذكر كبیر مساعدی وزیر الخارجیة الایرانی عبر الموقع الاعلامی الالكترونی انه عقد لقاءات ثنائیة وثلاثیة ورباعیة مع مبعوث الرئیس الروسی الخاص الي سوریا 'الكساندر لافرونتیف'، ومساعد وزیر الخارجیة الروسی 'سرغئی فرشین'، ومساعد وزیر الخارجیة التركی 'سدات اونال'، ومندوب الأمین العام للامم المتحدة الخاص فی سوریا 'استیفان دیمیستورا'؛ باحثا معهم فی ابعاد وتفاصیل مختلفة تتعلق بلجنة صیاغة الدستور السوری.

یذكر ان الجولة الجدیدة لهذه المحادثات والتشاروات ستعقد، وفقا للاتفاق بین ممثلی البلدان الثلاثة الضامنة لعملیة استانة والمسؤول الاممی، خلال الاسابیع القادمة فی جنیف.

علما ان جابری انصاری، وعقب محادثاته المكثفة مع عدد من زعماء المعارضة السوریة حول القضایا ذات الصلة بلجنة الدستور فی سوریا، غادر عصر الیوم الثلاثاء سویسرا متوجها الي العاصمة طهران.

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