زنكنة : اسواق النفط العالمية تعاني من التوترات السياسية التي تثيرها امريكا

جاءت تصريحات زنكنه هذه علي اعتاب زيارته اليوم للعاصمة النمساوية فيينا، للمشاركة في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

واضاف وزير النفط، قائلا ان الرئيس الامريكي وفي سياق تطوير شركة 'شيل اويل' يوافق علي زيادة اسعار النفط؛ لكنه يشنّ هجوما علي منظمة اوبك ليتهرب من ضغط الراي العام اثر زيادة الاسعار وخاصة عقب انسحابه من الاتفاق النووي.

علما ان وزير النفط الايراني غادر اليوم الثلاثاء العاصمة طهران متوجها الي فيينا للمشاركة في الملتقي الدولي السابع لمنظمة اوبك في 20 و21 يونيو الحالي، وايضا المؤتمر الرابع والسبعين بعد المائة للمنظمة الذي سيعقد في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

انتهي ** ح ع

