حارس مرمي المنتخب الاسباني يمثل نقطة ضعف الماتادور امام الفهد الايراني في كاس العالم

وتلقي المنتخب الاسباني ثلاثة اهداف من نظيره البرتغالي في المباراة الاولي في هذه المجموعة، الامر الذي اثبت بان الاسبان لايمتلكون حارس مرمي يمكن الاعتماد عليه كثيرا وربما تشكل هذه القضية الهاجس الرئيسي لدي عشاق المنتخب الاسباني لكرة القدم في مواصلة مشواره في مباريات كاس العالم بما في ذلك مباراته مع نظيره الايراني مساء غد الاربعاء.

وفاز المنتخب الايراني لكرة القدم الذي يقوده المدرب الشهير كارلوس كيروش علي نظيره المغربي بهدف دون مقابل في المجموعة الثانية للمنتخبات التي اشتهرت بـ'مجموعة الموت' بسبب حضور المنتخبين الاسباني والبرتغالي فيها.

وقال الشاب الاسباني 'دانيل' الذي كان يقيم في ايران لفترة ما وهو يعرف المنتخب الايراني وكرة القدم في ايران جيدا في حديث لمراسل ارنا في مدريد انني اعتقد بان دافيد دي خيا لايعتبر حارس مرمي يمكن الاعتماد عليها والوثوق به لفريق كبير مثل اسبانيا حيث تنزلق الكرة من يده بسهولة.

ويضيف ان علي الايرانيين ان يعرفوا بانه ليس لدينا حارس مرمي متمرس.

وفي هذا الاثناء، دخل شاب اسباني آخر باسم 'بابلو' علي الخط وتحدث عن المباراة التي سيجريها منتخب بلاده مع نظيره الايراني مساء غد الاربعاء حيث اعرب عن قلقه علي غرار دانيل بشان عدم وجود حارس مرمي في منتخب بلاده يمكن الوثوق به.

وحينما واجهت المراهقة الاسبانيه 'راكل' التي لاتتابع احداث كرة القدم اساسا ولاتبدي حماسة تجاهها سوالا من مراسل ارنا اعلنت عن دعمها لفريق بلادها واكدت ثقتها بفوزه علي نظيره الايراني.

ويمكن ان يثير حارس مرمي المنتخب الاسباني الذي يلعب في فريق مانشستر يونايتد البريطاني الخجل لدي المدرب الاسباني الجديد. واقيل جولين لوبيتيجي مدرب منتخب الماتادور قبل انطلاق المونديال بيوم واحد، بسبب توقيعه عقدا لريال مدريد الإسباني لمدة ثلاث سنوات واحتل محله فرناندو هييرو. وربما يشكل عدم وجود حارس مرمي يمكن الاعتماد عليه الهاجس الاهم لدي هييرو في هذه المباريات.

وبالرغم من مشكلة المنتخب الاسباني من ناحية حارس المرمي والاستبدال المفاجيء لمدرب المنتخب فان دانيل يعتقد بان المنتخب الاسباني اقوي من نظيره الايراني كونه يعتبر من اكثر المنتخبات انجازا في اوروبا والعالم.

وبينما تويد المراهقة الاسبانية مارينا آلوارس من بلده آستورياس في شمال اسبانيا رأي دانيل بشان فوز المنتخب الاسباني علي نظيره الايراني لكنها تر بضعف حارس مرمي منتخبها وتقول ان دي خيا ليس علي مستوي المنتخب الاسباني.

انتهي**2018**س.ر

