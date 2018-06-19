محللة ألمانية تقترح تأسيس مصرف إيراني خاص في ألمانيا للحفاظ علي الإتفاق النووي

وأضافت هذه المحللة، في مقال نشرته اليوم الثلاثاء علي موقع 'يوروأكتيف' الأوروبي، ان 'اللجنة الأوروبية من شأنها أن تشجع الشركات الأوروبية علي تجاهل الحظر الثانوي المفروض من جانب أميركا وفقا لقانون التعطيل الأوروبي الذي تم إقراره عام 1996 والذي تمت إعادة النظر فيه في السادس من حزيران/يونيو الجاري'.

كما اقترحت هذه المحللة تمويل المشاريع البنيوية الهامة في إيران عن طريق مصرف الإستثمار الأوروبي.

ويعد 'دويتشة بنك' الألماني (شركة الخدمات المالية والمصرفية في ألمانيا)،من الخيارات الأخري بحسب هذه المحللة، حيث قلص هذا المصرف معظم نشاطاته في أميركا في مجال الإستثمار المصرفي؛مما مهد لتطوير فعالياته في السوق الإيرانية والتي كان قد أرغم علي تركها في السابق بسبب الحظر الأولي للولايات المتحدة.

وأكدت دنيلز انه اذا تمكنت باريس وبرلين من دعم المصرف الإيراني في ألمانيا، بالإضافة إلي الحفاظ علي الإتفاق النووي، فمن شأنهما الحصول علي عوائد هائلة من جراء نشاط القطاعات التجارية ذات الصلة.

وينطبق الشيء نفسه علي الشركات الفرنسية ايضا.

إنتهي**أ م د**س.ر

