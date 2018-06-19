رئيس دائرة العدل في طهران: دعاة حقوق الإنسان يحاولون تغيير مكان الجلاد بالشهيد

وأضاف إسماعيلي اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، 'بعد تنفيذ الحكم الصادر بحق قاتل قوي الأمن الداخلي في شارع باسداران، اثارت بعض وسائل الإعلام المعارضة للنظام بالتعاون مع بعض مثيري الفتنة في الداخل، زوبعة اعلامية تحت عنوان الدفاع عن حقوق الإنسان بهدف قلب الحقائق الموجودة'.

وأضاف، ان بعض الأشخاص الحقوقيين والمحامين (حسب مزاعمهم)، أجروا بعض المقابلات مع وسائل الإعلام المناهضة للثورة وصوت أمريكا واستغلوا الفضاء الافتراضي بهدف تضليل الرأي العام حول تنفيذ الحكم .

وفي معرض شرحه لتفاصيل هذه القضية قال، 'وقعت هذه الجريمة علي يد المدان 'محمدرضا ثلاث' في احد شوارع العاصمة طهران (شارع باسداران) وأمام أعين جمع من المواطنين ولم تكن جريمة وقعت تحت جنح الظلام وفي الصحراء كي يصعب تحديد هوية مرتكبها من قبل القضاء ولذلك تم القبض علي الفور علي سائق الحافلة التي دهست رجال الامن.

ووصف 'الحافلة 'التي قادها المدان ب'عربة الموت' وقال انها كانت رابضة في مكان التجمع اللاقانوني منذ بدايته وقد تم خلع مقاعدها وإستخدامها كمركز لتجمع المشاغبين وفي ليلة وقوع الحادث، شغل السائق الحافلة ودهس بها قوي الأمن الداخلي مما ادي الي استشهاد ثلاثة من قوي الامن الداخلي واصابة اخرين بجروح.

وصرح رئيس دائرة العدل في طهران، بأنه تم ايفاد المحقق الي المستشفي ليلة وقوع الحادث حيث قابل المتهم الذي اعترف بصراحة بان الحادث كان متعمدا وهذا الاقرار كان خطيا وتم تسجيله

بالفيديو والشريط المصور متوفر كما ان المتهم اعترف لاحقا بجريمته عدة مرات.

وأضاف اسماعيلي ان جلسات المحاكمة أجريت بصورة علنية وبحضور المراسلين وبمشاركة 100 من المواطنين، حيث اعترف المتهم بارتكابه الجريمة مرة أخري أمام المحكمة كما شهد شهود عيان أمام المحكمة. وجري تصوير وتمثيل مسرح الجريمة بحضور المتهم وضباط الامن الداخلي.

و ردا علي سؤال أحد الصحفيين حول وجود بعض الشكوك بشان عدم استشهاد ضباط قوي الأمن الداخلي الذين كانوا متواجدين ليلة وقوع الحادث وعدم أخذ بصمات من مقود الحافلة، قال اسماعيلي، إن 'الاعتراف' هو سيد الادلة علي ادانة المتهم فهو اعترف مرارا بجريمته وهذا الاعتراف كافيا للمحكمة.

وتابع بالقول، علي الرغم من هذا، حضر الشهود المحكمة وتم تسجيل فيلم شهادتهم أمام القضاء وفي محضر المحكمة وقد بث تلفزيون الجمهورية الإسلامية مقاطع منها بصورة مباشرة ولا جدوي مما يثار من مزاعم واهية.في هذا المجال.

إنتهي**أ م د**س.ر

