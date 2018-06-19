قائد عسكري ايراني : القوات المسلحة علي اهبة الاستعداد لمواجهة التهديدات

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء من مدينة بيرجند (مركز محافظة خراسان الجنوبية – شرق)، قال العميد الركن اذريان ان القوة البرية للجيش الايراني بكافة وحداتها متأهبة للتعاطي مع جميع التهديدات.

و وصف القائد العسكري الايراني دور القوات المسلحة الايرانية والجيش في الجمهورية الاسلامية بـ 'المميز'؛ مؤكدا انه في ضوء تصريحات وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية فقد بلغت هذه القوات اعلي المستويات في المجالات العلمية والابحاث والدراسات ذات الصلة بالجهوزية العسكرية.

واشار الي ان الجيش الايراني استطاع ان يحقق طموحه اليوم ليصبح اعتي جيوش المنطقة؛ لافتا الي ان مقر منطقة شمال شرق التابعة للقوات البرية للجيش الايراني، والي جانبها سائر قوات الجيش لدي هذا المقر بما يشمل الدفاع الجوي والقوات الجوية، تقف اليوم علي اتم الاستعداد وهي ترصد جميع تحركات القوي القادمة من خارج المنطقة في ابعد المسافات خارج الحدود الايرانية، والاستشراف المباشر عليها.

انتهي ** ح ع

