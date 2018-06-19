سورية تدين توغل قوات تركية وأمريكية في محيط منبج

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن ادانتها الشديدة ورفضها المطلق إزاء توغل قوات تركية وأمريكية في محيط مدينة منبج والذي يأتي في سياق العدوان التركي والامريكي المتواصل علي سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وإطالة أمد الأزمة في سورية وتعقيدها.

وأضاف المصدر إن الشعب السوري وقواته المسلحة الباسلة الذي حقق الانجازات المتتالية علي المجموعات الإرهابية بمختلف مسمياتها هو أكثر تصميما وعزيمة علي تحرير كامل التراب السوري المقدس من أي تواجد أجنبي والحفاظ علي سيادة ووحدة سورية ارضا وشعبا.

واختتم المصدر تصريحه بالقول: إن سورية تطالب المجتمع الدولي بإدانة السلوك العدواني الأمريكي والتركي والذي يشكل انتهاكا سافرا لمقاصد ومبائ ميثاق الأمم المتحدة.

انتهي ** 1487 **س.ر

