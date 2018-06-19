عشائر سوريا يجددون وقوفهم خلف الجيش في حربه علي الإرهاب

دمشق/19حزيران/يونيو/ارنا - جدد الشيوخ ووجهاء القبائل والعشائر العربية في محافظات إدلب وحماة وحلب خلال اجتماعهم اليوم في قرية وريدة الضاهر شرق بلدة أبو الضهور بريف إدلب وقوفهم خلف الجيش العربي السوري حتي إنهاء الوجود الإرهابي بجميع مسمياته من كامل المناطق السورية.

وافادت وكاله سانا للانباء، وجه المجتمعون الشكر لرجال الجيش علي بطولاتهم وتضحياتهم في حربهم المتواصلة علي الإرهاب والتي أثمرت عن تحرير مئات القري والبلدات من رجس الإرهابيين ومن ثم إعادة آلاف المهجرين إلي منازلهم بعد تأمينها بشكل كامل من مخلفات الإرهابيين.
الشيخ أحمد المبارك شيخ عشيرة بني عز قال: “أننا نوجه الشكر العميق لقوات الجيش العربي السوري التي حررت ناحية أبو الضهور وعشرات القري المحيطة بها وأعادت الأمن والأمان لربوع هذه القري والتي ساهمت في إعادة الأهالي المهجرين منذ سنوات إلي قراهم وبلداتهم.
بدوره أشار الشيخ خالد الضاهر عضو مجلس الشعب إلي أن عشائر محافظة إدلب ريفا ومدينة يعاهدون الوطن بأن يكونوا سندا ومخلصا لقوات الجيش العربي السوري التي قدمت الدماء الذكية علي تراب ريف المحافظة الشرقي لتعيد الحياة إلي هذه القري التي دنسها الإرهاب.
من جانبه دعا اللواء ممثل القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في اجتماع وجهاء العشائر من غرر بهم من السوريين للعودة إلي جادة الصواب مؤكدا عزم الجيش العربي السوري إعادة الأمن والأمان إلي جميع المناطق السورية.
الجدير بالذكر أن الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة أنجز في شباط الماضي عملياته القتالية في أرياف حماة وحلب وإدلب وحرر خلالها عددا كبيرا من البلدات والقري والمزارع بما في ذلك مطار أبو الضهور لينهي بذلك وجود تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظتي حماة وحلب ويقضي علي معظم إرهابيي جبهة النصرة في ريف حلب الجنوبي.
انتهي ** 1487 **س.ر



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عشائر سوريا يجددون وقوفهم خلف الجيش في حربه علي الإرهاب

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