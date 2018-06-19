نوري المالكي: الاعتداءات الاثمة لن تؤثر علي معنويات الحشد الشعبي المجاهد

بغداد/19 حزيران/يونيو/ارنا-حذر نائب الرئيس العراقي، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من ان استمرار الممارسات العدوانية الصهيونية-الاميركية ضد دول وشعوب المنطقة، يمكن ان تؤدي الي المزيد من التوتر والاضطراب.

وفي بيان له حول العدوان الاميركي-الصهيوني الاخير ضد الحشد الشعبي، قال المالكي 'ان تكرار مثل هذه الأساليب الحمقاء سيؤدي إلي توتر كبير وخطير علي مستوي المنطقة'.
واشار نائب الرئيس العراقي الي ان هذه الاعتداءات تأتي 'بعد الانتصار الكبير الذي تحقق علي أيدي أبناء قواتنا المسلحة الباسلة وتشكيلات حشدنا الشعبي المجاهد في تطهير أراضي العراق من براثن العصابات الداعشية'.
واوضح 'أن غربان الشر الصهيونية تواصل اعتداءاتها وجرائمها الرعناء ضد تشكيلات الحشد الشعبي المجاهد علي الحدود العراقية-السورية بهدف فرض معادلات جديدة، واعادة الحياة لذلك المخلوق المشؤوم داعش، ومساعدته علي التمدد وتنظيم صفوفه مجددا'.
واضاف المالكي في بيانه، أنه 'في ضوء تلك المعطيات، نؤكد ان مواصلة القتال ضد العصابات الإجرامية الداعشية وإلحاق الهزيمة بها، هي أمنية الشهداء الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الحاقد ووصيتهم لأخوتهم المجاهدين'. مؤكدا 'ان هذه الاعتداءات الآثمة لا يمكن أن تؤثر في معنويات الحشد الشعبي المجاهد الذي حقق الانتصارات الكبيرة، وان تكرار مثل هذه الأساليب الحمقاء ستؤدي إلي توتر كبير وخطير علي مستوي المنطقة'.
وتجدر الاشارة الي ان مقرا تابعا لقوات الحشد الشعبي يقع علي الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، تعرض يوم امس الاثنين لقصف جوي من قبل ما يسمي بقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية، وتسبب بأستشهاد واصابة عدد من مقاتلي الحشد. الامر الذي ولّد ردود فعل سياسية وشعبية عراقية غاضبة ومستنكرة لذلك الفعل العدواني الاحمق.
انتهي ع ص**س.ر



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نوري المالكي: الاعتداءات الاثمة لن تؤثر علي معنويات الحشد الشعبي المجاهد

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