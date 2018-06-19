سفیر اندونیسیا فی طهران : لا تأثیر للحظر الامریكی علي العلاقات التجاریة بین اندونیسیا وایران

وفی تصریح له الیوم الثلاثاء خلال زیارته لمدینة اراك (مركز المحافظة المركزیة - وسط)، اكد السفیر الاندونیسی ان البلدین ایران واندونیسیا لدیهما توجهات دینیة واجتماعیة مشتركة؛ مضیفا انه لا یمكن للحظر الامریكی الجدید ان یؤثر (سلبا) علي العلاقات الثنائیة بین الجانبین.

ونوّه علیمودینو الي ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تعد من اكثر دول المنطقة وقارة اسیا امنا؛ واردف ان جمعا كبیرا من الرعایا الاندونیسیین یتجهون سنویا لزیارة مرقدی الامام الرضا (ع) فی مشهد المقدسة (شمال شرق)، والسیدة المعصومة (ع) فی قم (جنوب طهران) دون ان یتعرضوا الي ای مشكلة.

وتابع قائلا، ان العدید من المواطنین الاندونیسیین یتوافدون سنویا الي زیارة الاربعین الحسینیة (ع) عبر الجمهوریة الاسلامیة؛ مؤكدا ان ایران مقارنة بسائر بلدان العالم تتمتع باستقرار امنی منقطع النظیر.

واكد السفیر الاندونیسی فی طهران حرص بلاده علي تعزیز العلاقات السیاحیة، الي جانب التعاون الاقتصادی والتجاری مع ایران؛ داعیا فی هذا السیاق الي تذلیل العقبات عبر تظافر الجهود الثنائیة بین البلدین.

انتهي ** ح ع

