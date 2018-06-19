في غضون شهرين .. تصدير اكثر من ملياري دولار للمنتجات البتروكيميائية

واوضحت الشركة الوطنية اليوم الثلاثاء، ان حجم صادرات البتروكيمياء لدي المجمعات البتروكيميائية في البلاد بلغ خلال شهر مايو الماضي مليون و670 الف طن؛ اي بما يزيد عن المليار و68 مليون دولار.

وبحسب المصدر نفسه، فقد بلغ حجم صادرات هذا المنتج في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة (عسلوية – جنوبي البلاد) لأكثر من مليون و809 الف طن، وبما يعادل مليار و112 مليون دولار.

فيما تمكّن رجال الاعمال بمنطقة ماهشهر (في محافظة خوزستان – جنوب) من تصدير مليون و80 الف طن، وبقيمة تزيد عن 630 مليون دولار للمنتجات البتروكيميائية الي الاسواق الدولية.

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