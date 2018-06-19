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في غضون شهرين .. تصدير اكثر من ملياري دولار للمنتجات البتروكيميائية

طهران / 19 حزيران / يونيو / ارنا – اعلنت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية ان حجم صادرات هذا المنتج في ايران بلغ خلال الشهرين الاولين من العام (الايراني) الجديد (بدأ في 21 مارس 2018) 3 ملايين و646 الف طنا، بما يعادل ملياري و229 مليون دولار.

واوضحت الشركة الوطنية اليوم الثلاثاء، ان حجم صادرات البتروكيمياء لدي المجمعات البتروكيميائية في البلاد بلغ خلال شهر مايو الماضي مليون و670 الف طن؛ اي بما يزيد عن المليار و68 مليون دولار.
وبحسب المصدر نفسه، فقد بلغ حجم صادرات هذا المنتج في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة (عسلوية – جنوبي البلاد) لأكثر من مليون و809 الف طن، وبما يعادل مليار و112 مليون دولار.
فيما تمكّن رجال الاعمال بمنطقة ماهشهر (في محافظة خوزستان – جنوب) من تصدير مليون و80 الف طن، وبقيمة تزيد عن 630 مليون دولار للمنتجات البتروكيميائية الي الاسواق الدولية.
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اقتصاد

صادرات البتروكيمياء

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في غضون شهرين .. تصدير اكثر من ملياري دولار للمنتجات البتروكيميائية

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