نقل 96 مليون طن من السلع عبر سكك الحديد خلال العام الماضي

وأضاف محمدزادة اليوم الثلاثاء، خلال مراسم إفتتاح المعرض السادس للنقل عبر سكك الحديد، ان تنشيط نقل السلع عبر سكك الحديد وضع علي جدول أعمال الشركة وقد تم نقل 40 مليون طن من البضائع خلال العام الإيراني 1395 (إنتهي في 20 مارس 2017).

وأشار الي نقل 22 مليار طن/كيلومتر من السلع عبر سكك الحديد خلال العام الإيراني 1392 (إنتهي في 20 مارس 2014) مؤكدا أنه من الضروري بلوغ هذا الحجم الي 120 مليار طن/كيلومتر خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وبدأ المعرض الوطني السادس للنقل عبر سكك الحديد اعتبارا من اليوم حتي يوم الخميس 22 من الشهر الجاري، بحضور 200 شركة إيرانية و90 شركة أجنبية في المقر الدائم للمعارض الدولية في طهران.

إنتهي**أ م د**س.ر

