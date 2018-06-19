السفير الايراني في الصين : بكين وطهران تجمعهما علاقات مرموقة

بكين / 19 حزيران / يونيو / ارنا – قال سفير الجمهورية الاسلامية لدي الصين 'علي اصغر خاجي'، في تصريح لصحيفة 'جلوبال تايمز' الصينية اليوم الثلاثاء، قال ان العلاقات الثنائية بين البلدين بلغت مستوي مرموقا.

و وصف خاجي العلاقات السياسية والاقتصادية والصناعية والتعاون الاستثماري بين ايران والصين بانه واسع النطاق؛ مؤكدا انه في ضوء اللقاء الاخير بين زعيمي البلدين في اجتماع شانغهاي ستشهد هذه العلاقات نمو كبيرا.
وفي جانب اخر من تصريحاته للصحفية الصينية، اشاد السفير الايراني بجهود بكين الحثيثة في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي لتنفيذ هذا الاتفاق؛ واصفا هذه الجهود بانها 'هامة وايجابية'.
وفيما تطرق الي قرار امريكا غير الحكيم في نقض الاتفاق النووي، اكد خاجي ان الصين بادرت منذ البداية الي المحافظة علي هذا الاتفاق؛ معربة عن رفضها للحظر الاحادي ضد ايران.
ولفت الي المحادثات الجارية بين الجهورية الاسلامية الايرانية مع الاطراف الاخري؛ مؤكدا انه طالما تم الحفاظ علي حقوق ايران، سيتم الحفاظ علي الاتفاق ايضا.
وخلص السفير خاجي الي القول ان العلاقات بين ايران والصين شفافة جدا ولاتوجد اي قيود من شأنها ان تعيق تنمية هذه العلاقات.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

السفير الايراني

بكين وطهران

الاتفاق النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السفير الايراني في الصين : بكين وطهران تجمعهما علاقات مرموقة

معظم المشاهدات

زعیم المسیحیین الكلدان فی العراق: ایران عامل السلام فی العراق والمنطقة

زعیم المسیحیین الكلدان فی العراق: ایران عامل السلام فی العراق والمنطقة

إيران والعراق يوقعان قريبا مذكرة تعاون حول زيارة الأربعين

أمين اللجنة المركزية لمراسم زيارة الأربعين:

إيران والعراق يوقعان قريبا مذكرة تعاون حول زيارة الأربعين

داعش يخسر ثاني أهم معاقله جنوب الحسكة

داعش يخسر ثاني أهم معاقله جنوب الحسكة

التحالف الدولي قصف الحشد الشعبي علي الحدود العراقية السورية

التحالف الدولي قصف الحشد الشعبي علي الحدود العراقية السورية

العمليات الصاروخية الايرانية ضد داعش حملت رسالة واعدة الي الاصدقاء

الملحق العسكري الايراني لدي سوريا :

العمليات الصاروخية الايرانية ضد داعش حملت رسالة واعدة الي الاصدقاء

أحدث الأخبار

قائد عسكري ايراني : القوات المسلحة علي اهبة الاستعداد لمواجهة التهديدات

قائد عسكري ايراني : القوات المسلحة علي اهبة الاستعداد لمواجهة التهديدات

سورية تدين توغل قوات تركية وأمريكية في محيط منبج

سورية تدين توغل قوات تركية وأمريكية في محيط منبج

عشائر سوريا يجددون وقوفهم خلف الجيش في حربه علي الإرهاب

عشائر سوريا يجددون وقوفهم خلف الجيش في حربه علي الإرهاب

كتائب حزب الله تهدد بمواجهة الكيان الصهيوني والمشروع الاميركي

ردا علي استهداف الحشد الشعبي..

كتائب حزب الله تهدد بمواجهة الكيان الصهيوني والمشروع الاميركي

نوري المالكي: الاعتداءات الاثمة لن تؤثر علي معنويات الحشد الشعبي المجاهد

نوري المالكي: الاعتداءات الاثمة لن تؤثر علي معنويات الحشد الشعبي المجاهد

موضوعات مرتبط