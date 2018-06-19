السفير الايراني في الصين : بكين وطهران تجمعهما علاقات مرموقة

و وصف خاجي العلاقات السياسية والاقتصادية والصناعية والتعاون الاستثماري بين ايران والصين بانه واسع النطاق؛ مؤكدا انه في ضوء اللقاء الاخير بين زعيمي البلدين في اجتماع شانغهاي ستشهد هذه العلاقات نمو كبيرا.

وفي جانب اخر من تصريحاته للصحفية الصينية، اشاد السفير الايراني بجهود بكين الحثيثة في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي لتنفيذ هذا الاتفاق؛ واصفا هذه الجهود بانها 'هامة وايجابية'.

وفيما تطرق الي قرار امريكا غير الحكيم في نقض الاتفاق النووي، اكد خاجي ان الصين بادرت منذ البداية الي المحافظة علي هذا الاتفاق؛ معربة عن رفضها للحظر الاحادي ضد ايران.

ولفت الي المحادثات الجارية بين الجهورية الاسلامية الايرانية مع الاطراف الاخري؛ مؤكدا انه طالما تم الحفاظ علي حقوق ايران، سيتم الحفاظ علي الاتفاق ايضا.

وخلص السفير خاجي الي القول ان العلاقات بين ايران والصين شفافة جدا ولاتوجد اي قيود من شأنها ان تعيق تنمية هذه العلاقات.

انتهي ** ح ع

