وزير التربية والتعليم:إيران تدعم الطلاب الأجانب

طهران/19 حزيران/يونيو/إرنا- أكد وزير التربية والتعليم 'سيد محمد بطحائي'، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية رغم ما تواجهه من تحديات عملت لضم عدد كبير من الطلاب الأجانب لا سيما الأفغان تحت مظلة التعليم ومن الضروري بمكان إيصال صدي هذا الإنجاز الهام الي مسامع الجهات الرسمية الدولية.

وأضاف بطحائي اليوم الثلاثاء، في الإجتماع الخاص بموضوع تعليم الرعايا الأجانب ان وزارة التربية والتعليم تسجل الطلاب الاجانب خاصة الأفغان في المدارس بغض النظر عن جنسيتهم وعرقهم ودينهم ووضعهم المعيشي ولكن المشاكل الموجودة تجعلنا بحاجة لمساعدة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية الدولية في هذا المجال.
وصرح، ان الجهات الرسمية الدولية من شأنها أن تخفف من مشاكل تعليم الطلاب الأجانب لا سيما الرعايا الأفغان.
وأضاف بطحايي، هناك حاجة للإبلاغ المستمر عن الحالة التعليمية للطلاب الأجانب لا سيما الأفغان علي الصعيد الدولي ومطالبة الجهات المعنية لمساعدتنا علي تحسين جودة التعليم والمضي قدما نحو الأمام في هذا المسار.
إنتهي**أ م د**س.ر



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وزير التربية والتعليم:إيران تدعم الطلاب الأجانب

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