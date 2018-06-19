وزير التربية والتعليم:إيران تدعم الطلاب الأجانب

وأضاف بطحائي اليوم الثلاثاء، في الإجتماع الخاص بموضوع تعليم الرعايا الأجانب ان وزارة التربية والتعليم تسجل الطلاب الاجانب خاصة الأفغان في المدارس بغض النظر عن جنسيتهم وعرقهم ودينهم ووضعهم المعيشي ولكن المشاكل الموجودة تجعلنا بحاجة لمساعدة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية الدولية في هذا المجال.

وصرح، ان الجهات الرسمية الدولية من شأنها أن تخفف من مشاكل تعليم الطلاب الأجانب لا سيما الرعايا الأفغان.

وأضاف بطحايي، هناك حاجة للإبلاغ المستمر عن الحالة التعليمية للطلاب الأجانب لا سيما الأفغان علي الصعيد الدولي ومطالبة الجهات المعنية لمساعدتنا علي تحسين جودة التعليم والمضي قدما نحو الأمام في هذا المسار.

إنتهي**أ م د**س.ر

