ایران تدین اجراءات امریكا المسیئة ضد المنتخب الایرانی للكرة الطائرة

طهران / 19 حزیران / یونیو / ارنا – اصدرت وزارة الریاضة والشباب الایرانیة الیوم الثلاثاء بیانا، نددت فیه باجراءات الشرطة الاتحادیة الامریكیة المنافیة للمبادئ والاسس الدولیة ومیثاق الاولمبیاد، ضد منتخب الكرة الطائرة الایرانی لدي دخوله الاراضی الامریكیة.

واكد البیان، ان ما قام به المسؤولون الامریكان بحق الابطال الایرانیین لا یمكن تبریره اطلاقا؛ مطالبا الاتحاد الدولی للكرة الطائرة ان یكون علي قدر المسؤولیة فی متابعة هذا الموضوع، وبما یضمن الدفاع عن ابطال الریاضة فی العلم.
واكدت وزارة الریاضة والشباب الایرانیة فی بیانها انها ستبحث مع وزارة الخارجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة سبل الرّد القانونی علي هذه الاجراءات التی تتعارض والمبادئ الریاضیة والانسانیة من جانب المسؤولین الامریكان.
یأتی ذلك فی ضوء المباراه التی خاضها الفریق الایرانی للكره الطائرة بولایة شیكاغو الامریكیة ضد منافسیه، والتی سبقتها مشاكل مفتعلة و وضع عراقیل كثیرة من جانب الحكومة الامریكیة؛ بدء بعدم اصدار التأشیرات لجمیع أعضاء الوفد الریاضی الایرانی عند مراجعة السفارة الامریكیة فی الإمارات، ومرورا باخذ البصمات من جمیع أعضاء الفریق داخل القنصلیة الامریكیة فی دبی ومطالبة هذه القنصلیة جمیع أعضاء الوفد بتقدیم مستندات حول ذویهم وملئ قائمة طویلة مملة بهدف ایذاء الوفد وإزعاجه؛ وایضا إبقاء أعضاء المنتخب لساعات طویلة بمطار فی الولایات المتحدة للردّ علی أسئلة عناصر الشرطة الامریكیة.
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ایران تدین اجراءات امریكا المسیئة ضد المنتخب الایرانی للكرة الطائرة

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