تدشين خط انتاج محركات الديزل في ايران

طهران / 19 حزيران / يونيو / ارنا – اعلنت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية اليوم الثلاثاء عن تدشين خط انتاج محركات الديزل محلية الصنع بقوة 1300 حصان، بحضور وزراء الدفاع، والصناعة، والطرق، الي جانب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية؛ وذلك علي هامش افتتاح المعرض الدولي السادس للنقل والشحن السككي والصناعات والمعدات والخدمات ذات الصلة في طهران.

وفي كلمة له بالمناسبة اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي، ان الوزارة لديها معلومات وافية بشأن مجالات الاكتفاء الذاتي والاعتداد بالطاقات الوطنية؛ مبينا ان تصنيع محركات الديزل مدرج علي قائمة التقنيات الصناعية التي يسعي الاعداء من خلال سياسة الحظر الي حجبها عن البلاد.
واكد العميد حاتمي ان تدشين خط انتاح محكرات الديزل يشكل نقلة نوعية في الصناعات الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ لافتا الي المجالات الكثيرة لاستخدام هذه المحركات، بما يشمل الطرق السككية والبرية والبحرية والنفط، والدفاع.
ونوه العميد حاتمي الي ان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة تعدّ من الجهات المستخدمة لمحركات الديزل في البلاد؛ مردفا ان الوزارة ومن خلال تدشين خط انتاج هذه المحركات ونظرا لاستخدامها في المجالات البحرية ستقطع اشواطا كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي.
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تدشين خط انتاج محركات الديزل في ايران

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