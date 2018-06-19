إيران انضمت إلي الدول الـ9 التي تمتلك الدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء

الدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء تنطوي علي أنشطة في قطاع الساتل والمحطات الأرضية وشبكات الإطلاق والقمر الصناعي.

و وفقاً لتقرير صادر عن وكالة الفضاء الإيرانية اليوم الثلاثاء، قال مرتضي براري، في الاجتماع الأول لتلاحق الافكار بين النشطاء من القطاع الخاص في مجال الفضاء: لقد أصبح القطاع الفضائي الآن مرتبطاً بالقطاع الخاص، وتشير الإحصاءات إلي أنه من أصل 345 مليار دولار من عائدات هذا القطاع ، 260 مليار دولار ينتمي إلي القطاع الخاص.

و شدد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية علي ضرورة تواجد جاد وفعال للقطاع الخاص في تنمية التقنية الفضائية، وقال ان الهدف هو زيادة الحصة وإبراز دور القطاع الخاص في مجال تقنية الفضاء في البلد.

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