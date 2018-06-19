جهانغيري : سنفشل مخططات الاعداء الرامية الي إركاع البلاد

طهران / 19 حزيران / يونيو / ارنا – قال النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، ان الحكومة الايرانية ومن خلال التخطيط والادارة الدقيقة والاتكال علي الموارد والطاقات الذاتية ستتمكن من افشال مخططات الاعداء ومآربهم الرامية الي إركاع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي تصريح له مساء امس الاثنين خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد الاقتصادي بطهران، اشار جهانغيري الي الظروف الجديدة الراهنة في ايران وحرص امريكا علي فرض الحظر الجائر ضد الحكومة والشعب؛ مصرحا بالقول : سنتمكن بفضل الباري تعالي ومن خلال وضع البرامج والادارة الدقيقة والاعتداد بالموارد والطاقات الذاتية ان نجتاز هذه المرحلة بكرامة ونفشل مآرب الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية.
واوضح النائب الاول لرئيس الجمهورية ان الادارة الامريكية عمدت الي انتهاك القوانين الدولية واستخدام آليات جديدة، وفرض ما تسميه بـ 'عقوبات ذكية' جائرة لتتمكن من اركاع اقتصاد البلاد وبالتالي تضييق الوضع المعيشي للشعب؛ داعيا كافة المؤسسات والسلطات الي اتخاذ اجراءات دقيقة وحكيمة لتوفير ظروف من شأنها ان تحمي مصالح الشعب في مواجهة هذه التحديات.
واكد جهانغيري استعداد الجمهورية الاسلامية للتعاطي مع كافة الظروف، ليدرك العدو بان جميع مخططاته الرامية الي اركاع البلاد ستبوء بالفشل.
وفيما اشار الي نتائج الحظر السلبية بما يشمل اغلاق القنوات الرسمية والمعهودة التجارية بين ايران مع البلدان الاخري والتجارب التي مرّ بها البلاد خلال فترة الحظر السابقة، اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية ضرورة تقدير الاضرار المحتملة وتظافر الجهود بين كافة المؤسسات التنفيذية والرقابية لمنع ولوج الفساد والحؤول دون الاخلال بمسار ادارة البلاد.
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جهانغيري : سنفشل مخططات الاعداء الرامية الي إركاع البلاد

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