وزارة الخارجية الإيرانية تدين البيان الأمريكي التدخلي

وردا علي بيان وزارة الخارجية الامريكية بخصوص حكم القصاص ضد المتهم الذي اعترف وأدين بقتل عدد من المواطنين و افراد الشرطة في حادث شارع باسداران، أدان بهرام قاسمي هذا الإجراء التدخلي، وقال ان المتهم وبينما كان له محامٍ، وبعد اتباع الإجراءات القانونية والقضائية في محاكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعترف بالتهم الموجهة اليه، ونتيجة لذلك، أُدين وحُكم عليه بتنفيذ حكم القصاص، و لاصلة بالحكم الصادر ضده بمعتقداته الشخصية.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الادارة الأمريكية التي باتت اليوم ذائعة الصيت في انتهاك الالتزامات الدولية المؤكدة، والتي انسحبت علي مدي العام الماضي، ومن جانب واحد من العديد من الاتفاقيات الدولية، وتخلت عن مسؤولياتها وتعهداتها، وان القوانين المناهضة لحقوق الإنسان وقوانين الهجرة التبعيضية للرئيس الامريكي، لا سيما السياسة المخزية بفصل أبناء المهاجرين عن آبائهم، ووضعهم في المخيمات، ليس فقط أدت الي احتجاج العديد من الدول والمنظمات الدولية والأفراد والشخصيات في العالم، بل أثارت ايضا احتجاج أقرب الناس إلي البيت الأبيض، وان البيت الابيض ليس في موقف يسمح له بالتدخل وتشويه صورة الإجراءات القانونية المحلية للدول الاخري ذات السيادة وقلب الحقائق الخاصة بهم.

وكانت أميركا قد ادانت يوم أمس اعدام محمد ثلاث من الدراويش الغوناباديين والذي اعترف بقتل ثلاثة من افراد قوات الشرطة خلال الاشتباك مع الدراويش .

انتهي** 2344

