30 بالمائة من الأجهزة الطبية تنتج داخل ايران

وخلال حديث له أمام الصحفيين علي هامش إفتتاح المعرض الدولي الحادي والعشرين للأجهزة الطبية وطب الاسنان والأدوية والمختبرات أضاف مسائلي بأنّ ايران بدأت خلال الاعوام الاخيرة بانتاج اجهزة طبية ذات عمر تقني طويل وهي مستمرة في تطوير الانتاج.

وأوضح مسائلي ان عدد الشركات المنتجة للأجهزة الطبية في ايران يبلغ 1000 شركة وقال: إنّ معظم هذه الشركات هي شركات قائمة علي المعرفة.

وأفاد مستشار وزير الصحة بأنّ قيمة الاجهزة الطبية المنتجة محلياً التي صدرت في الفتره من ابريل 2017 حتي ابريل هذا العام، 24 مليون دولار ونتوقع أن تصل هذه النسبة الي 240 مليون دولار خلال العام القادم.

هذا وأعلن مسائلي عن اتاحه المجال لمشاركة المنتجين الايرانيين في أربعة معارض دولية كي يتسني لهم عرض منتجاتهم وخوض منافسة انتاجية مع باقي الشركات الاجنبية.

وعن المعرض الدولي الحادي والعشرين للأجهزة الطبية المقام في ايران قال مسائلي: إنّ 350 شركة محلية ومايزيد عن 140 شركة اجنبية تشاركت في المعرض وهي من اسبانيا وسويسرا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

وبدأ هذا المعرض الدولي اعماله اليوم الثلاثاء في طهران ويستمر يومين.

انتهي** ع ج** 1718

