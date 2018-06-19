منجز لباحثي جامعة «أمير كبير» الايرانية

صناعة جهاز تحلية مياه البحر عبر صفائح قشرية

طهران/19حزيران/يونيو/إرنا – صنع باحثو جامعة «أمير كبير» الايرانية جهازاً لتحلية مياه البحر عبر صفائح قشرية يمكن استخدامها في مجالات اُخري كفصل المعادن الثقيلة عن النفايات السائلة الصناعية.

وقالت منفذة المشروع «سولماز ولي زاده» اليوم الثلاثاء في حديث لها عن التحديات التي يواجهها البلد في شأن المياه مستقبلاً : إنّ الإحصائيات تفيد بانخفاض الحصة السنوية المائية للفرد في ايران الي أقل من 1400 متر مكعب حتي عام 2022 ما يعني بداية أزمة مياه.
وعن أهمية هذا المنجز أضافت ولي زاده بأنّ ايران ونظراً الي تمتعها بموقع جغرافي وحدود بحرية طويلة تستطيع استخدام هذا المنجز لتحلية المياه وتعويض شحة المياه التي تعاني منها.
كما رأت ولي زاده إمكانية استخدام هذا المنجز في عمليات فصل مخبرية للاغشيه والصفائح القشرية.
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طهران

تحلية المياه

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صناعة جهاز تحلية مياه البحر عبر صفائح قشرية

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