تمويل مشاريع بقيمته ملياري يورو من قبل ثلاثة بنوك أجنبية في إيران

و أضاف 'رضا أردكانيان' اليوم الثلاثاء في الملتقي الدولي الثاني عشر للطاقة، انه من المتوقع أن يتم استقطاب أكثر من أربعة مليارات يورو من هذه البنوك للخطط المستقبلية .

وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من 2.7 مليار يورو من التمويل الأجنبي لمشاريع قيمة لإعادة تدوير المياه وزيادة كفاءة محطات الطاقة، فضلا عن العديد من مشاريع البنية التحتية الأخري، وكلها مهمة لتحقيق الالتزامات البيئية للبلد.

وأضاف وزير الطاقة، الذي يترأس اللجنة الوطنية للطاقة في إيران، أن وزارة الطاقة وضعت نهجا شاملا لتصميم الاستراتيجيات ووضع خطط لصناعة المياه والكهرباء ، مع مراعاة الهواجس والالتزامات البيئية في هذا المجال.

ووصف أردكانيان، إيران بأنها دولة نامية وقال: من أجل تلبية احتياجاتنا المتنامية، نحتاج إلي تطوير سريع لموارد الطاقة، ومنذ عام 2013 ، وضعت الحكومة اقتصاد منخفض الكربون كأولوية وهدفا وطنيا مثل الحد من تقديم الدعم للطاقة، والحد من انبعاثات الملوثات الأولية في الغلاف الجوي، وتعزيز كفاءة الطاقة ، وتحسين جودة الوقود وزيادة حصة الطاقة المتجددة والموارد النظيفة في برنامج اقتصاد منخفض الكربون.

وقال إن التنمية الوطنية كانت تقوم علي أساس الوقود الأحفوري وصناعات الطاقة، مما جعل الاقتصاد ورفاه المجتمع وموارده وتقنياته عرضة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ؛ ومن المتوقع تغيير هذا المسار بالاعتماد علي القدرات الوطنية والشراكات الدولية.

انتهي** 2344

