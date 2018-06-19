رئيس إتحاد الكرة الطائرة الايراني:

سنرفع شكوي ضد الولايات المتحدة

طهران/19حزيران/يونيو/إرنا – قال رئيس إتحاد الكرة الطائرة الايراني أحمد ضيائي اليوم الثلاثاء: إنّ ايران ستقدم دعوي ضد الولايات المتحدة بسبب المشاكل التي خلقتها للفريق الوطني خلال سفره واقامته فيها للمشاركة في الاسبوع الرابع لمنافسات دوري العالم.

وكانت المباراه التي خاضها الفريق الايراني للكره الطائرة في ولاية شيكاغو الامريكية ضد منافسيه سبقها إفتعال مشاكل و وضع عراقيل كثيرة أمامه بدأت منذ لحظة طلبنا تأشيرات عند مراجعة السفارة الامريكية في الإمارات وعدم اصدار هذه السفارة تأشيرات لجميع أعضاء الوفد الايراني.
وأضاف رئيس إتحاد الكرة الطائرة الايراني ان فرنسا لم تمنح ايضا تأشيرات لبعض أعضاء الفريق الوطني الايراني الذي شارك علي أراضيها في مباريات الاسبوع الاول من دوري الكرة الطائرة الدولي.
هذا وانتقد مدرب الفريق الوطني الايراني للكرة الطائرة «آيغور كولاكوويتش» الولايات المتحدة والدول الاوروبية لعدم منحها جميع اعضاء الفريق تأشيرات وإبقاء أعضاء الفريق لساعات طويلة منتظرين في مطار في الولايات المتحدة للردّ علي أسئلة وصفها بأنها أسئلة حمقاء بدأت بطرحها عناصر الشرطة الامريكية أمام أعضاء الفريق الايراني.
هذا واعتبر رئيس الإتحاد الايراني للكرة الطائرة، هذه الإجراءات بأنها ناجمة عن خلفيات سياسية دولية مستنكراً أخذ بصمات من جميع أعضاء الفريق الايراني في القنصلية الامريكية في دبي ومطالبة هذه القنصلية جميع أعضاء الوفد بتقديم وثيقة جنسية جميع أقاربهم وملء قائمة طويلة مملة الغرض منها إيذاء الوفد وإزعاجه.
وذكّر ضيائي بالاستضافة والمعاملة الطيبة الايرانية عند استضافته الفريق الامريكي للكرة الطائرة قبل 3 سنوات معتبراً التصرف الامريكي الأخير بانه خارج اللياقه.
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سنرفع شكوي ضد الولايات المتحدة

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