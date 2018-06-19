90 شركة أجنبية تشارك في المعرض الدولي للنقل بالسكك الحديدية

وشاركت في المعرض الذي حضره عباس أخوندي، وزير الطرق وبناء المدن، وامير حاتمي، وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، وسورنا ستاري، مساعد رئيس الجمهورية في شؤون العلوم والتكنولوجيا ، شاركت 200 شركة محلية مع 90 شركة أجنبية من دول مثل ألمانيا ، الصين ، روسيا ، ليتوانيا ، إسبانيا ، تركيا ، جمهورية التشيك والنمسا ، حيث عرضت هذه الدول أحدث إنجازاتها في قطاع القاطرات و عربات الركاب.

و من المقرر وبالتزامن مع أقامة المعرض، عرض الشركات الناشئة لأول مرة في مجال النقل بالسكك الحديدية.

'إيلاء الاهتمام لتطوير النقل المتعدد الوسائط والخدمات اللوجستية' من التوجهات الرئيسية للمعرض الدولي السادس للسكك الحديدية.

انتهي** 2344

