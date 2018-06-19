90 شركة أجنبية تشارك في المعرض الدولي للنقل بالسكك الحديدية

طهران/ 19 حزيران/ يونيو/ ارنا - بدأ المعرض الدولي السادس للنقل بالسكك الحديدية والصناعات والخدمات ذات الصلة اليوم الثلاثاء بمشاركة أكثر من 90 شركة دولية في مركز المعارض الدولي بطهران.

وشاركت في المعرض الذي حضره عباس أخوندي، وزير الطرق وبناء المدن، وامير حاتمي، وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، وسورنا ستاري، مساعد رئيس الجمهورية في شؤون العلوم والتكنولوجيا ، شاركت 200 شركة محلية مع 90 شركة أجنبية من دول مثل ألمانيا ، الصين ، روسيا ، ليتوانيا ، إسبانيا ، تركيا ، جمهورية التشيك والنمسا ، حيث عرضت هذه الدول أحدث إنجازاتها في قطاع القاطرات و عربات الركاب.
و من المقرر وبالتزامن مع أقامة المعرض، عرض الشركات الناشئة لأول مرة في مجال النقل بالسكك الحديدية.
'إيلاء الاهتمام لتطوير النقل المتعدد الوسائط والخدمات اللوجستية' من التوجهات الرئيسية للمعرض الدولي السادس للسكك الحديدية.
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

معرض النقل

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

90 شركة أجنبية تشارك في المعرض الدولي للنقل بالسكك الحديدية

معظم المشاهدات

زعیم المسیحیین الكلدان فی العراق: ایران عامل السلام فی العراق والمنطقة

زعیم المسیحیین الكلدان فی العراق: ایران عامل السلام فی العراق والمنطقة

إيران والعراق يوقعان قريبا مذكرة تعاون حول زيارة الأربعين

أمين اللجنة المركزية لمراسم زيارة الأربعين:

إيران والعراق يوقعان قريبا مذكرة تعاون حول زيارة الأربعين

داعش يخسر ثاني أهم معاقله جنوب الحسكة

داعش يخسر ثاني أهم معاقله جنوب الحسكة

التحالف الدولي قصف الحشد الشعبي علي الحدود العراقية السورية

التحالف الدولي قصف الحشد الشعبي علي الحدود العراقية السورية

العمليات الصاروخية الايرانية ضد داعش حملت رسالة واعدة الي الاصدقاء

الملحق العسكري الايراني لدي سوريا :

العمليات الصاروخية الايرانية ضد داعش حملت رسالة واعدة الي الاصدقاء

أحدث الأخبار

تدشين خط انتاج محركات الديزل في ايران

تدشين خط انتاج محركات الديزل في ايران

إيران انضمت إلي الدول الـ9 التي تمتلك الدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء

إيران انضمت إلي الدول الـ9 التي تمتلك الدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء

جهانغيري : سنفشل مخططات الاعداء الرامية الي إركاع البلاد

جهانغيري : سنفشل مخططات الاعداء الرامية الي إركاع البلاد

وزارة الخارجية الإيرانية تدين البيان الأمريكي التدخلي

وزارة الخارجية الإيرانية تدين البيان الأمريكي التدخلي

30 بالمائة من الأجهزة الطبية تنتج داخل ايران

مستشار وزير الصحة الايراني:

30 بالمائة من الأجهزة الطبية تنتج داخل ايران

موضوعات مرتبط