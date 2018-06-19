طالب إيراني يفوز بالميدالية الذهبية من جامعة بوترا الماليزية

كوالالمبور/ 19 حزيران/ يونيو/ ارنا - حصل 'آرش آذركردار'، الطالب الجامعي الإيراني في علوم الهندسة الإنشائية في مرحلة البكالوريوس، علي الميدالية الذهبية لعام 2018 من جامعة بوترا الماليزية لتقديمه بحثا مهما.

الطالب الجامعي الإيراني الذي يدرس في السنة الاخيرة بجامعة 'يو بي ام' الماليزية في مرحلة البكالوريوس، حاز علي هذا المركز من خلال تقديم بحث بعنوان ' تقييم واختبار التصاق أنواع من خرسانة مسلحة بألياف زجاجية مع البلاستيك المركب من ألياف الكربون'، وبالتعاون مع الأستاذ المشرف.
‌الدكتور فرزاد حجازي، رئيس قسم الابتكار والاختراعات بكلية الهندسة في جامعة بوترا الماليزية، والأستاذ المشرف علي مشروع الطالب الإيراني، قال حول كفاءة المشروع لإرنا، ان البحث حول نوع جديد من الخرسانة ذات المقاومة العالية، والتي تستخدم في بناء أبراج الاتصالات والجسور وناطحات السحاب لزيادة الكفاءة ومقاومة الأحمال الزلزالية والمقاومة العالية للظروف الجوية .
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طالب إيراني يفوز بالميدالية الذهبية من جامعة بوترا الماليزية

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