قطع خطوط إمداد الغزاة في مناطق يمنية وتدمير أكثر من 16 مدرعة وآلية

وأكد مصدر عسكري لـ'المسيرة نت' أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية قطعوا – بعون الله – خطوط إمداد قوي الغزو والاحتلال ومرتزقتهم في منطقة الدريهمي بالساحل الغربي.

وأكد المصدر اغتنام المجاهدين لعشر مدرعات وآليات بالإضافة إلي تدمير واحراق 6 أخريات خلال عملية الجيش واللجان بالدريهمي.

وأضاف أن مجاهدي الجيش واللجان قطعوا كذلك خط الإمداد علي الغزاة والمرتزقة في المجيلس بالتحيتا، مؤكدا مقتل وجرح عدد من المرتزقة وإحراق عدد من آلياتهم.

جدير بالذكر أنه تم تدمير وإعطاب أكثر من 44 مدرعة وآلية للغزاة والمرتزقة خلال معارك الأيام القليلة الماضية.

كما أكدت وحدة ضد الدروع، أمس الاثنين، أن حصيلة خسائر العدوان خلال الأيام العشرة الماضية التي تم تدميرها بصواريخ موجهة 'فقط' أكثر من 34 دبابة ومدرعة وآلية عسكرية للعدوان.

وأوضحت أن أكثر من 19 مدرعة وآلية دُمرت في جبهة الساحل الغربي بصواريخ موجهة، فيما تم تدمير أكثر من 10 مدرعات وآليات في الجبهات الشرقية، كما دمرت دبابة أبرامز ومدرعتين وجرافتين عسكريتين في جبهات الحدود بصواريخ موجهة.

وأكد مصدر في وحدة ضد الدروع أن العديد من الغزاة والمرتزقة قتلوا وأصيبوا إثر استهداف 5 تجمعات لهم في عدد من الجبهات بصواريخ موجهة.

وتوعد قائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في 14 يونيو الجاري بتحويل الساحل الغربي إلي مستنقع للغزاة، مؤكدا بالقول: بعون الله وعزيمة شعبنا سيتحول الساحل الغربي إلي مستنقع كبير يغرق الغزاة والطامعين.

وتلقي الغزاة والمحتلون خلال الأيام الماضية ضربات أحبطت خططهم لاحتلال الساحل الغربي لليمن ابتداء من تدمير بارجة إماراتية وضربات الصواريخ الباليستية والغارات الجوية بطائرات بدون طيار يمنية وتدمير عشرات الآليات والمدرعات.

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