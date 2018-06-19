قطع خطوط إمداد الغزاة في مناطق يمنية وتدمير أكثر من 16 مدرعة وآلية

طهران /19 حزيران / يونيو / ارنا - قطعت وحدات من الجيش واللجان الشعبية في اليمن ، اليوم الثلاثاء، خطوط الأمداد علي الغزاة والمرتزقة في الدريهمي والمجيلس بالساحل الغربي، كما اغتنمت ودمرت أكثر من 16 آلية ومدرعة.

وأكد مصدر عسكري لـ'المسيرة نت' أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية قطعوا – بعون الله – خطوط إمداد قوي الغزو والاحتلال ومرتزقتهم في منطقة الدريهمي بالساحل الغربي.
وأكد المصدر اغتنام المجاهدين لعشر مدرعات وآليات بالإضافة إلي تدمير واحراق 6 أخريات خلال عملية الجيش واللجان بالدريهمي.
وأضاف أن مجاهدي الجيش واللجان قطعوا كذلك خط الإمداد علي الغزاة والمرتزقة في المجيلس بالتحيتا، مؤكدا مقتل وجرح عدد من المرتزقة وإحراق عدد من آلياتهم.
جدير بالذكر أنه تم تدمير وإعطاب أكثر من 44 مدرعة وآلية للغزاة والمرتزقة خلال معارك الأيام القليلة الماضية.
كما أكدت وحدة ضد الدروع، أمس الاثنين، أن حصيلة خسائر العدوان خلال الأيام العشرة الماضية التي تم تدميرها بصواريخ موجهة 'فقط' أكثر من 34 دبابة ومدرعة وآلية عسكرية للعدوان.
وأوضحت أن أكثر من 19 مدرعة وآلية دُمرت في جبهة الساحل الغربي بصواريخ موجهة، فيما تم تدمير أكثر من 10 مدرعات وآليات في الجبهات الشرقية، كما دمرت دبابة أبرامز ومدرعتين وجرافتين عسكريتين في جبهات الحدود بصواريخ موجهة.
وأكد مصدر في وحدة ضد الدروع أن العديد من الغزاة والمرتزقة قتلوا وأصيبوا إثر استهداف 5 تجمعات لهم في عدد من الجبهات بصواريخ موجهة.
وتوعد قائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في 14 يونيو الجاري بتحويل الساحل الغربي إلي مستنقع للغزاة، مؤكدا بالقول: بعون الله وعزيمة شعبنا سيتحول الساحل الغربي إلي مستنقع كبير يغرق الغزاة والطامعين.
وتلقي الغزاة والمحتلون خلال الأيام الماضية ضربات أحبطت خططهم لاحتلال الساحل الغربي لليمن ابتداء من تدمير بارجة إماراتية وضربات الصواريخ الباليستية والغارات الجوية بطائرات بدون طيار يمنية وتدمير عشرات الآليات والمدرعات.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

اليمن

اللجان الشعبية

الغزاة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قطع خطوط إمداد الغزاة في مناطق يمنية وتدمير أكثر من 16 مدرعة وآلية

معظم المشاهدات

زعیم المسیحیین الكلدان فی العراق: ایران عامل السلام فی العراق والمنطقة

زعیم المسیحیین الكلدان فی العراق: ایران عامل السلام فی العراق والمنطقة

إيران والعراق يوقعان قريبا مذكرة تعاون حول زيارة الأربعين

أمين اللجنة المركزية لمراسم زيارة الأربعين:

إيران والعراق يوقعان قريبا مذكرة تعاون حول زيارة الأربعين

داعش يخسر ثاني أهم معاقله جنوب الحسكة

داعش يخسر ثاني أهم معاقله جنوب الحسكة

التحالف الدولي قصف الحشد الشعبي علي الحدود العراقية السورية

التحالف الدولي قصف الحشد الشعبي علي الحدود العراقية السورية

العمليات الصاروخية الايرانية ضد داعش حملت رسالة واعدة الي الاصدقاء

الملحق العسكري الايراني لدي سوريا :

العمليات الصاروخية الايرانية ضد داعش حملت رسالة واعدة الي الاصدقاء

أحدث الأخبار

تدشين خط انتاج محركات الديزل في ايران

تدشين خط انتاج محركات الديزل في ايران

إيران انضمت إلي الدول الـ9 التي تمتلك الدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء

إيران انضمت إلي الدول الـ9 التي تمتلك الدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء

جهانغيري : سنفشل مخططات الاعداء الرامية الي إركاع البلاد

جهانغيري : سنفشل مخططات الاعداء الرامية الي إركاع البلاد

وزارة الخارجية الإيرانية تدين البيان الأمريكي التدخلي

وزارة الخارجية الإيرانية تدين البيان الأمريكي التدخلي

30 بالمائة من الأجهزة الطبية تنتج داخل ايران

مستشار وزير الصحة الايراني:

30 بالمائة من الأجهزة الطبية تنتج داخل ايران

موضوعات مرتبط