منجزات الثورة جاءت نتیجة الكفاح الوفیر

ولفت اللواء جعفری الی الإنتصار الأخیر لجبهة المقاومة فی الیمن والهزائم التی لحقت بالقوات الاوروبیة والسعودیة فی میناء الحدیدة وأضاف أنّ الثورة الاسلامیة الایرانیة تحمل أهدافا عظمی وسامیة كالعدالة والنمو المادی والروحی للانسان مشیراً الی محاولات الأعداء لعرقلة خطط تحسین الحالة المعیشیة للشعب الایرانی.

وأكّد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامیة علی أنّ ایران قادرة علی رفع مدی صواریخها لكنّ سیاستها الحالیة لاتتطلب ذلك وإكتفت ایران بمدی 2000 كیلومتر لصواریخها لأنّ الأهداف المعادیة لاتتجاوز هذا المدی.

كما أشار اللواء جعفری الی تنوع نشاطات الحرس الثوری والی عدم حصرها علی المجال العسكری.

وأكّد اللواء جعفری علی أنّ نوعیّة الحروب تغیّرت بعد انتصار الثورة الاسلامیة الایرانیة إذ أنّ القتال بین جیش وجیش تحوّل الی قتال بین شعب وجیش وهذا ما تعلمه الأعداء فقاموا بتأسیس جماعة داعش لمواجهة جبهة المقاومة لكنّ الولایات المتحدة رأت نفسها مهزومة أمام الشعب العراقی وجرّب جیش الكیان الصهیونی هزائم فی مواجهة حزب الله.

و أشاد اللواء جعفری باعتراف الصدیق والعدو بنجاح ایران الأمنی والدفاعی معتبراً ذلك آتیاً بفضل التواجد والدعم الشعبی والدور الناشط الذی أدّاه الشعب الایرانی فی انجاح عملیات استتباب الأمن المطلق فی جنوب شرق البلاد وشمال غربها.

هذا ولفت قائد حرس الثورة الاسلامیة الی الرسالة التی وجهتها 100 شخصیة الی سماحة القائد بشأن التفاوض مع ترامب واصفاً هذه الشخصیات بأنها تحمل مهمة التمهید لبدء مفاوضات مع الولایات المتحدة ونعَتَها بالشخصیات التی تعانی من مشاكل فكریة وعقائدیة.

انتهی** ع ج** 1837

