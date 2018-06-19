رئيس شرطة مكافحة المخدرات:

ضبط 808 اطنان من المخدرات

طهران/19حزيران/يونيو/إرنا – قال رئيس شرطة مكافحة المخدرات محمد مسعود زاهديان اليوم الثلاثاء إنّ قوات الشرطة والحرس الثوري والتعبئة وعددا من الجهات الناشطة في مكافحة المخدرات علي مستوي البلاد ضبطت خلال العام الايراني الماضي ( انتهي في 20 مارس - اذار الماضي ) 808 اطنان من المخدرات واعتقلت مهربيها وأحالتهم الي القضاء.

وفي حديث له أمام الصحفيين أعلن زاهديان أنّ الشرطة وحدها قامت بضبط 713 طنا من إجمالي هذه الكمية ما يعني تسجيل نموّ في ضبط المخدرات بلغ 14 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأضاف زاهديان بأنّ قوات الشرطة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ضبطت 197 طناً من المخدرات علي مستوي البلاد لافتاً الي أنّ 75 بالمائة من مضبوطات المخدرات تمت في محافظات شرقية ومناطق حدودية.
وتابع رئيس شرطة مكافحة المخدرات قائلاً: إنّ دول الاستكبار العالمي بغية الحصول علي عوائد مالية لنشر الفوضي واللاأمان ودعم و تعزيز الجماعات الارهابية تتابع تنمية مشاريع زرع المخدرات في افغانستان وبعض الدول.
وعن ملف عمليات غسيل الأموال الواردة في معاملات مهربي المخدرات قال زاهديان: إنّ حجم غسيل الأموال في أفغانستان من إجمالي التداول المالي لبيع المخدرات فيها بلغ 6.6 مليارات دولار.
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ضبط 808 اطنان من المخدرات

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