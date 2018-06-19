منفذ الهجوم علي الحشد طائرات تنحصر هويتها بين الامريكية والاسرائيلية

وقالت الحركة في بيان نقله موقع السومرية نيوز، انه 'مرة أخري تستهدف القوات التي تتصدي لقتال التنظيمات الإرهابية بسيناريو يحمل الكثير من الشبهات والتساولات، حيث اقدمت طائرات - تنحصر هويتها بين الامريكية والاسرائيلية - علي اعتداء غادر لاحد فصائل المقاومة عند الحدود العراقية السورية'، مستنكرة 'هذا العمل الغادر الجبان'.

واكدت الحركة 'علي ضرورة ان تتخذ الحكومة العراقية الاجراءات المطلوبة والكفيلة بالكشف عن من ارتكب هذه الجريمة بأسرع وقت مهما كان الفاعل، وكذلك ضرورة تفعيل تنسيقها مع الحكومة السورية والقوات المتواجدة علي الحدود مع العراق وعدم الاهتمام بالاعتراضات الامريكية التي لا تصب في خدمة الأمن القومي العراقي'، مشيرة الي انه 'كما ثبت بالتجارب العديدة انه لا يمكن تامين الحدود العراقية ما لم يتم تأمين الجانب الثاني من الحدود داخل سوريا'.

وتابعت ان 'استهداف موقع يتواجد فيه عراقيون بشكل شرعي وبعلم الحكومة السورية للتصدي للدواعش علي الحدود مع العراق، يؤكد بلا ادني شك دعم الجهة التي تقف وراء الاعتداء للمجاميع الارهابية خصوصا والعالم يعرف ان هذه المنطقة كانت ومازالت المنفذ الذي يتسلل منه الارهابيون الي العراق وتشكل خطرا علي أمنه القومي'، موضحة انه 'بدل ان يتم استهداف المجاميع الإرهابية للحد من دخولهم الي العراق يتم الاعتداء وبشكل مقصود علي من تصدي للارهاب في العراق والمنطقة'.

واضافت الحركة انه 'لا يخفي علي احد ان هذا ليس الاعتداء الأول بل كانت هناك اعتداءات عدة داخل العراق وداخل سوريا كلها تصب بإتجاه واحد الا وهو اضعاف قدرات القوات التي تتصدي للتنظيمات التكفيرية وخصوصا علي جانبي الحدود لغرض تمكين التنظيمات الارهابية علي التنقل بين العراق وسوريا'، مستغربة من 'التصريحات التي تحاول تبرير هذا الاعتداء، خاصة تلك التي تدعي تواجد القوات المستهدفة داخل الاراضي السورية وكأن مثل هذه الاعتداءات لم ترتكب سابقا بحق من تمكن من هزم داعش والنيل من المخطط الامريكي الاسرائيلي الذي يستهدف تقسيم العراق والمنطقة'.

وتابعت ان 'هناك سعيا واضحا من الجهات الدولية والاقليمية لاضعاف اي تواجد عسكري وامني علي جانبي الحدود العراقية السورية لغرض اطالة امد التهديد الأمني للدولتين'، مشددة علي 'ضرورة الوقوف بقوة وحزم امام هذه المشاريع حتي القضاء الكامل عليها'.

وكانت هيئة الحشد الشعبي اعلنت، امس الاثنين، عن تعرض مقر تابع لها يقع علي الشريط الحدودي مع سوريا لقصف أميركي، معتبرةً القصف محاولة لتمكين 'العدو' من السيطرة علي الحدود، وطالبت الجانب الأميركي بإصدار توضيح بخصوص ذلك، كما أشارت إلي أنه تم تشكيل لجنة فور وقوع الحادثة.

فيما اعلنت قيادة العمليات المشتركة، أن القوات العراقية علي الحدود العراقية السورية لم تتعرض إلي ضربات جوية، موضحة أن هذه القوات التي تعرضت الي القصف هي داخل الأراضي السورية جنوب البو كمال.

ونفي مسؤول أمريكي، امس الاثنين، تنفيذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارة بالقرب من مدينة البوكمال السورية بمحافظة دير الزور، مبينا ان الغارة كانت إسرائيلية.

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