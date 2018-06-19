مواصلة علاج «هانية» بتعليمات من وزير الصحة الايراني

كرمانشاه/19حزيران/يونيو/إرنا – أوعز وزير الصحة الايراني حسن قاضي زاده هاشمي بنقل «هانية» المضحية التي تعرّضت لإصابة في نخاعها الشوكي بعد محاولتها إنقاذ اُختها الصغري خلال الزلزال الذي ضرب مدينتها الواقعة في محافظة كرمانشاه غرب ايران في الحادي عشر من نوفمبر 2016 أوعز بنقلها الي طهران لإكمال العلاج.

وكانت هانية قد نجحت في الخروج من بيتها فور حدوث الزلزال في مدينة «سربل ذهاب» قبل أن ينهار سقف البيت لكنّها سرعان ما عادت الي داخله بعد سماعها صراخ اُختها الصغيرة فعادت الي البيت وحملت اُختها وكادت أن تخرج بها إلّا أنّ سقف البيت إنهار فجأة وأصابت ظهرها إحدي القضبان الحديدية ما أدّي الي تعرّضها لإصابة بالغة في منطقة النخاع الشوكي.
وبعد إنتشار نبأ هذه التضحية التي قدّمتها هذه الفتاة البالغة من العمر13 سنة أعلنت محافظة خوزستان ومحافظة اصفهان استعدادهما لتقديم العلاج لهذه الفتاة كما أعلن العديد من أهل الخير المتبرعين عن استعداهم لدفع نفقات علاجها الطبي.
وكان وزير الصحة وخلال زيارته السادسة لمحافظة كرمانشاه في أيار/مايو وفي حفل خاص كرّمَ هذه التضحية الانسانية التي قدّمتها هانية معلناً استعداد وزارته لنقلها الي طهران لإكمال عملية علاجها.
وخلال تصريح أدلي به لمراسل إرنا قال مدير العلاقات العامة لجامعة كرمانشاه للعلوم الطبية مهدي محمدي اليوم الثلاثاء: إنّ هانية وبعد تلقيها العلاج اللازم في كرمانشاه وتأهيلها الجسدي نُقلَت الي طهران لإكمال العلاج بتعليمات صادرة عن وزير الصحة.
وأضاف محمدي بأنّ الوزير إلتقي باُسرتها وقدّر لها هذه التضحية واطّلع عن كثب علي تفاصيل مراحلها العلاجية.
علماً بأنّ زالزالاً بقوة 7.3 علي مقياس ريختر ضرب قضاء «أزجلة» الواقع علي بعد 32 كيلومتراً من مدينة «سَر بُل ذهاب» التابعة لمحافظة كرمانشاه غرب ايران في الحادي عشر من نوفمبر 2016 راح ضحيته 620 قتيلاً و12 الفا و386 مصاباً.
وألحق هذا الزلزال خسائر ب10 مدن والف و930 قرية تابعة للمحافظة وأفادت الاحصائيات بتعرض مائة الف بيت داخل المدن وفي القري لأضرار شاملة وجزئية.
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مواصلة علاج «هانية» بتعليمات من وزير الصحة الايراني

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