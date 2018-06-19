الروس سیقومون بتطویر حقلین نفطین إیرانیین مشتركین مع العراق

و فی مؤتمر صحفی عقده الیوم الثلاثاء، شرح 'غلام رضا منوجهری' عملیة تطویر مشاریع النفط فی البلاد، وقال : تجری حالیاً عملیات تطویر مراحل 13 و 14 و 22 إلي 24 لحقل بارس الجنوبی، كما تم تنفیذ مناقصات تطویر المرحلة 11.

** تطویر المرحلة الـ11 لم یتوقف

وردا علي سؤال لمراسل ارنا بشأن استمرار تطویر المرحلة 11 لحقل بارس الجنوبی، قال منوجهری، إن عملیات تطویر المرحلة 11 لحقل بارس الجنوبی مثل التصمیم وتقدیم العطاءات، قد تم تنفیذها ، وحتي النتائج جاهزة للتسلیم.

وأضاف مساعد مدیر شركة النفط الوطنیة إن الادعاء بأن عملیة تطویر المرحلة الحادیة عشرة من بارس الجنوبی قد توقفت بسبب عقد الأمل علي شركة توتال، لم یكن صحیحًا، وقد تقدم العمل وفقًا للخطة.

وبشان مسار انسحاب توتال من المرحلة 11، اوضح بان العقد ینص علي أن تقود شركة سی.ان. بی.سی الصینیة الكونسورتیوم فی غیاب مشاركة توتال.

وأشار منوجهری إلي أنه إذا لم تكن الشركة الصینیة ترغب فی التعاون ، فسوف تحل شركة بتروبارس محلها.

ونوه مساعد مدیر شركة النفط الوطنیة الي ان البعض یقول، لماذا لم تسلموا المرحلة 11 من البدایة إلي شركة بتروبارس الإیرانیة؟ تجدر الإشارة إلي أن قضیتنا الرئیسیة هی مسألة التمویل وجذب تكنولوجیا هذا المشروع.

وذكر أنه فی المرحلة الحادیة عشرة من حقل بارس الجنوبی، لم نهدر الوقت والمال، وقال: أی شركات محلیة وأجنبیة أخري ترغب فی العمل علي تطویر المرحلة 11 ، مثل توتال بحاجة الي الوقت لإجراء المشاریع الدراسیة وعقد مناقصات .

** تنفیذ المرحلة الثانیة من حقل یادآوران النفطی

وبشان تطویر حقول النفط فی غرب كارون قال : تم تركیز الأنشطة علي الاسراع بتطویر الحقول المشتركة فی هذه المنطقة، بما فی ذلك حقل ازادكان.

وأضاف : تطویر المرحلة الثانیة من حقل یادآوران علي شكل عقود سابقة.

** زیادة انتاج 400 الف برمیل من النفط

كما اشار منوجهری الي تنفیذ خطة الحفاظ وزیادة إنتاج الحقول النفطیة فی البلاد وقال: من خلال تنفیذ هذه المشاریع فی أطار 34 رزمة فی مختلف المجالات ، سیتم إضافة أكثر من 400 ألف برمیل إلي الطاقة الإنتاجیة لهذه الحقول .

وقال أن قیمة تنفیذ هذه المشاریع تزید علي 6 ملیارات دولار، مضیفا، وفقا لهذه المشاریع ، والتی یتم تنفیذها فی شكل عقود 'ای.بی.سی.اف' (الهندسة والتنفیذ والبناء والتمویل) ، فان سداد التكالیف یتم عن طریق زیادة الإنتاج.

** زیادة 120 ألف متر مكعب من إنتاج غاز بارس الجنوبی بنهایة هذا العام

وقال مساعد مدیر شركة النفط الوطنیة، إن كمیة إنتاج الغاز فی حقل بارس الجنوبی تبلغ الآن 570 ملیون متر مكعب فی الیوم، مع إطلاق 2.5 مرحلة جدیدة بنهایة هذا العام ، سیتم إضافة 120 ملیون متر مكعب إلي طاقة إنتاج الغاز فی البلاد.

وقال: یبلغ حجم إنتاج المكثفات الغازیة الآن 650 ألف برمیل یومیًا، وهو ما سیزید بحلول نهایة هذا العام.

** التفاوض مع الشركات الأجنبیة حول الطبقة النفطیة لحقل بارس الجنوبی

وفیما یتعلق بتطویر الطبقة النفطیة لحقل بارس الجنوبی، قال ، إن المحادثات مع شركة میرسك النفطیة الدنماركیة، توقفت بسبب شراء هذه الشركة من قبل توتال.

وأضاف منوجهری، أن 20 ألف برمیل من النفط یتم إنتاجه من الطبقة النفطیة لحقل بارس الجنوبی، موضحا : بالطبع، المفاوضات مستمرة مع الشركات المحلیة والأجنبیة لتطویر هذه الطبقة النفطیة.

انتهي** 2344

