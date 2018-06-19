الاغتيال يطال رؤوسا إرهابية كبيرة في ريف إدلب

وافادت قناه الاخباريه السوريه ،ان منطقة جوباس الواقعة في القطاع الشرقي من ريف إدلب، شهدت مداهمة نفذها مقاتلون من فيلق مقاتل وجيش الأحرار، بحثاً عن خلايا مسؤولة عن تنفيذ عملية اغتيال الارهابي 'عرسان' وابنه، ما ادي لسقوط جرحي جراء إطلاق النار من قبل عناصر المجموعات التي نفذت المداهمة، بالتزامن مع استمرار عملية الاستنفار لدي 'هيئة تحرير الشام' الإرهابية وحواجزها، بحثاً عن منفذي الاغتيالات الأخيرة في إدلب، وعن خلايا مسؤولة عن استمرار العمليات التي أدت لمقتل العشرات من المسلحين والقادة.

ونعي 'جيش الأحرار' الإرهابي في بيانه، القيادي الذي اغتيل مع ابنه إسماعيل، دون ذكر تفاصيل عن عملية الاغتيال، في حين قالت مصادر أن الاغتيال تم في قرية جوباس، شرقي إدلب، حيث فتح مجهولون النار علي خليل إسماعيل عرسان وابنه فجر الاثنين.

وتأتي عملية الاغتيال في وقتٍ تشهد فيه محافظة إدلب منذ أسابيع سلسلة اغتيالاتٍ طالت ناشطين مدنيين وقياديين عسكريين وغيرهم.

حيث قتل صباح أمس الاثنين، 8 إرهابيين من الفصائل جري اغتيالهم في مناطق متفرقة من ريف إدلب، هم 6 عناصر من 'هيئة تحرير الشام' قتل 3 منهم في انفجار دراجة مفخخة قرب حاجز لهم في بلدة الدانا شمال إدلب، و3 آخرين قتلوا في انفجار عبوة بسيارة لـ'تحرير الشام' علي طريق دركوش – عين زرقا في الريف الغربي لإدلب، إضاقةً إلي 'نائب القائد العام لفصيل جيش الأحرار' وابنه.

وبذلك، تكون قائمة القتلي الذين طالهم الاغتيال ارتفعت إلي 162 قتيلاً في ريف إدلب وريفي حلب وحماة، اغتيلوا عن طريق تفجير مفخخات وتفجير عبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم رمي الجثث في مناطق منعزلة، بينهم 110 إرهابيين يحمل الجنسية السورية وينتمون إلي 'هيئة تحرير الشام وفيلق الشام وحركة أحرار الشام الإسلامية وجيش العزة' وفصائل إرهابية أخري منتشرة في إدلب، و15 إرهابياً من جنسيات أوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية، اغتيلوا بالطرق ذاتها منذ الـ 26 من نيسان الفائت من العام الجاري 2018.

وتمّ تشكيل 'جيش الأحرار' الإرهابي نهاية عام 2016، من قبل قياديين سابقين بـ'أحرار الشام'، أبرزهم أبو صالح طحان، القائد العسكري الأسبق لـ'أحرار الشام'.

ويعتبر هذا الفصيل الأرهابي، وفق توزيع القوي الحالي، واحداً من أقوي المجموعات العسكرية الموجودة شمالي سورية، وبشكل خاص في إدلب.

يذكر أن 'هيئة تحرير الشام' الإرهابية أعلنت منذ أيام أنها قبضت علي خلايا متورطة باغتيالاتٍ وعمليات خطف في إدلب، زاعمةً أن الخلايا تتبع لـ'قاعدة حميميم' الروسية، وأجهزة الاستخبارات السورية، فيما داهمت هذه 'الهيئة' قبل نحو أسبوع، ما قالت إنها 'مقرات لخلايا' تتبع تنظيم 'داعش' في شمال غربي محافظة إدلب.

انتهي ** 1487 ** 1837

