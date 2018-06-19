محامية «ثلاث» رفضت مزاعم نَشرِها لوثائق دالة علي براءة المُدان

وفي تصريح أدلت به لوكالة إرنا اليوم الثلاثاء أضافت طاهري بأنّ أعضاء في شبكة تلغرام للتواصل الاجتماعي نشروا تصريحات عني لم اُطلقها قط علي موقعي التواصلي.

وأفادت المحامية طاهري بأنّ المدان بالاعدام بعد أن تمّ تنفيذ الحكم بحقه تنعدم الحاجة الي نشر وثائق عنه أو إفتعال ضجة اعلامية لأنّ ذلك بحد ذاته مساس بالأمن القومي وإنّ تصرفات كهذه لاتليق بمحامية.

وكان «محمد رضا ثلاث باباجاني» قام في الثامن من فبراير هذا العام بدهس ثلاثة من عناصر الشرطة خلال تجمع احتجاجي في شارع باسداران بشمال طهران ما أدّي الي استشهادهم جميعاً، وجاءت الإحتجاجات منعاً لإعتقال «نورعلي تابنده» قطب طائفة الدراويش.

وبعد جلسات محاكمة أعلن الإدعاء العام في طهران أمس الاثنين عن تنفيذ حكم الاعدام بحق سائق الحافلة محمد رضا ثلاث باباجاني فجر الثامن عشر من حزيران/يونيو.

لكنّ بعض المواقع الاخبارية في الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي نشرت أمس الاثنين تصريحات عن المحامية زينب طاهري تفيد بأنّ إعترافات المُدان بعقوبةَ الإعدام جاءت نتيجة ضغوط مورست بحقه وأنه ليس السائق الذي دهس عناصر الأمن.

إنتهي** ع ج** 1837

